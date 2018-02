Brasil confirma 353 casos de fiebre amarilla y unas 98 muertes  

Sao Paulo, Brasil

El ministerio de Salud brasileño confirmó este miércoles más de 350 casos de fiebre amarilla y al menos 98 muertes a causa de la enfermedad.



El brote se desarrolla con mayor lentitud que el anterior. El ministerio dijo que 353 personas han sido infectadas al momento, 98 de las cuales han muerto. Durante el mismo período del brote 2016-2017, se registraron 509 casos con 159 muertos.



El número de casos confirmados en el estado de Minas Gerais aumentó de 77 a 157. El estado de Sao Paulo tiene 161 casos registrados.



Grandes territorios de Brasil son zonas de riesgo para el paludismo, pero el brote del año pasado fue inusualmente grande y llegó a zonas no consideradas de riesgo.

Vea: FOTOS: Las imágenes del sismo de Taiwán

Precaución durante el Carnaval

Las autoridades de salud de Brasil exhortaron a los asistentes al carnaval de Río de Janeiro que permanezcan en las celebraciones que se llevarán a cabo en la ciudad y que eviten las cascadas y bosques donde se han detectado casos de fiebre amarilla.



Luiz Antonio Teixeira Junior, secretario de salud del estado de Río de Janeiro, dijo que no ha habido casos recientes de la enfermedad en áreas urbanas y que el riesgo de contagio en las partes turísticas de la ciudad es de "casi cero".



"Visiten nuestras playas, pero eviten los bosques, arbustos y cataratas. Allí viven los mosquitos que transmiten la enfermedad", indicó Teixeira en una conferencia de prensa.



Brasil está vacunando a más de 20 millones de personas contra la fiebre amarilla como parte de una campaña masiva para controlar un reciente brote, y el secretario informó que tan solo en el estado de Río se ha vacunado a 8 millones de personas.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también sugirió que las personas que vayan a viajar a Río de Janeiro se vacunen contra la enfermedad.



El presidente de la asociación hotelera de Río, Alfredo Lopes, señaló que las agencias de turismo han expresado preocupación por el brote.



"Hay muchas dudas debido a la fiebre amarilla, pero pocas cancelaciones por ahora. No sabemos cuánta gente tenía planeado venir pero después optó por no hacerlo", explicó Lopes.



Nilo Félix, el secretario de Turismo de Río, dijo que la enfermedad no tendrá un impacto significativo durante la temporada alta para los turistas. Indicó que se prevé que haya unos 1,5 millones de visitantes en las próximas dos semanas, una cifra similar a la de 2017.



El cónsul general de Estados Unidos en Río de Janeiro James Story señaló que no ha escuchado preocupaciones por parte de los estadounidenses sobre la fiebre amarilla y cree que el brote no afectará el turismo en las próximas semanas.



“El carnaval es un festival internacional con gente que viene de todo el mundo. Estoy seguro que está ocasión no será diferente”, agregó.

Le puede interesar: ¿Cuánto pelo tiene la cabeza de Trump?