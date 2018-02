Donald Trump sigue describiendo a los inmigrantes como delincuentes

Washington, Estados Unidos

Donald Trump sigue con su hábito de retratar a los inmigrantes como delincuentes.

El presidente de Estados Unidos hizo hincapié en las conexiones mafiosas, informó que la reunificación familiar es una amenaza a la seguridad nacional y lamentó la muerte de un jugador de fútbol americano en un accidente de automóvil con un hombre que vivía en el país de forma ilegal.



Hablando a responsables de seguridad en la Casa Blanca el martes, Trump informó que la pandilla violenta Mara Salvatrucha, MS-13, que se cree que está detrás de 25 asesinatos cometidos en Long Island, Nueva York, en los dos últimos años, se ha convertido en un objetivo principal para su gobierno.



"Nunca hemos visto realmente nada como esto, el nivel de ferocidad, el nivel de violencia, y las reformas que necesitamos del Congreso para derrotarla", dijo a funcionarios de seguridad y legisladores.



Trump amenazó con otro posible cierre gubernamental si los demócratas no acceden a aprobar un paquete de medidas migratorias que, según él, ayudaría a mantener a los miembros de las pandillas, fuera del país.



"Si no nos deshacemos de estos vacíos legales por los que los asesinos pueden entrar a nuestro país y seguir matando (...) si no lo cambiamos, vamos a tener un cierre de gobierno", sugirió Trump. "Me gustaría ver un cierre del gobierno si no nos ocupamos de estas cosas".



La última amenaza del presidente forma parte de una campaña de presión con la que intenta que los demócratas se adhieran a un amplio plan migratorio que habían rechazado.



Trump quiere miles de millones de dólares para levantar un muro fronterizo en el sur, una importante reducción en la inmigración legal, y más fondos para seguridad nacional, entre otros aspectos, a cambio de ofrecer una salida para conceder la ciudadanía a hasta 1,8 de inmigrantes jóvenes que viven en el país sin los permisos oportunos.



Antes el martes, el dirigente había pedido a los demócratas que "sean más duros" en inmigración, citando la muerte del linebacker de los Colts de Indianápolis Edwin Jackson, que falleció en un accidente de tráfico en el que estuvo implicado un guatemalteco que residía ilegalmente en Estados Unidos. Se cree que el consumo de alcohol jugó un papel en el siniestro.



"Es vergonzoso que una persona que estaba ilegalmente en nuestro país haya matado al linebacker de los @Colts Edwin Jackson. Esta es apenas una de muchas tragedias que se pueden evitar. Tenemos que obligar a los demócratas a ser estrictos sobre la Frontera, y con la migración ilegal, ¡RÁPIDO!", tuiteó el presidente.



Trump también siguió con sus críticas al sistema nacional de inmigración legal, insistiendo en que limitar la capacidad de los migrantes para patrocinar la entrada al país de sus familiares y terminar con la lotería de visados, destinada a promover la diversidad, mejorará la seguridad del país.