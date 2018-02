Sismo de 6.4 que remeció las costas de Taiwán dejó dos muertos y unos 200 heridos   

Taipéi, Taiwán

Un sismo de magnitud 6,4 se registró el martes cerca de la costa de Taiwán, causando la muerte de dos personas y lesiones a otras 200, informaron las autoridades.



La planta baja del Hotel Marshal, en el distrito de Hualien, se derrumbó y causó la muerte de un empleado. Otra persona falleció en un edificio residencial, indicó el servicio nacional de emergencias y bomberos.



Chen Minghui, un trabajador de mantenimiento que fue rescatado luego de quedar atrapado en el sótano del hotel, dijo que la fuerza del sismo fue algo inusual.



“Al principio no era tan fuerte... tenemos este tipo de cosas todo el tiempo y realmente no es nada. Pero luego se puso realmente terrorífico”, expresó Chen después de haberse reunido con su hijo y su nieto. “Fue aterrador”.



Otros edificios se movieron de sus cimientos y los rescatistas utilizaron escaleras, cuerdas y grúas para sacar a los residentes y ponerlos a salvo.



Los medios de comunicación de Taiwán reportaron que otro hotel conocido como el Beautiful Life estaba inclinado. También publicaron fotos de una calle con varias grietas.



Los puentes y algunas carreteras del país fueron cerrados para realizarles inspecciones, debido a que la fuerza del sismo provocó deformaciones en el pavimento.



Dado que las réplicas no cesaban, los conmocionados residentes comenzaron a dirigirse a los refugios, incluido uno dentro de un estadio de béisbol recién construido donde se proporcionaron camas y comida caliente.



Desde un centro de crisis en Taipéi, el portavoz del gabinete Hsu Kuo-yung dijo que las comunicaciones ferroviarias parecían no tener daños y que la carretera hacia el aeropuerto de Hualien estaba intacta.



“Estamos dando prioridad a la gente de Hualien para que pueda regresar a sus casas y contactar a sus seres queridos”, señaló Hsu.



El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el temblor se produjo el martes por la noche a unos 21 kilómetros (13 millas) al noreste de Hualien, en la costa este de la isla, y que ocurrió a una profundidad de 9,5 kilómetros (6 millas).



El fin de semana se registró otro sismo frente a la costa de Hualien, que se encuentra a lo largo del famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, conocido por su actividad sísmica y que se extiende desde Alaska hasta el sureste de Asia.



El movimiento telúrico se produjo dos años después de que un temblor de magnitud 6,4 azotó el sur de Taiwán, ocasionó el colapso de un complejo de apartamentos y dejó 115 personas muertas.



Posteriormente, cinco personas involucradas en la construcción del complejo fueron declaradas culpables de negligencia y sentenciadas a prisión.



En 1999, un sismo de magnitud 7,6 en el centro del país dejo más de 2.300 muertos. En Taiwán se registran sismos con frecuencia, aunque la mayoría son menores y causan poco o ningún daño.

