Juez bloquea deportación de guatemalteca en EEUU

Los Ángeles, Estados Unidos

Un juez federal impidió la deportación de una madre guatemalteca el martes mientras defensores de los derechos civiles presentaron una demanda contra su encarcelamiento.



El capítulo en Massachusetts de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal federal el lunes exigiendo la excarcelación inmediata de Lilian Calderón, de 30 años y quien está confinada en una cárcel de Boston.



Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a Calderón, quien vive en Rhode Island, el 17 de enero en base a una orden de deportación del 2002. El abogado de la mujer está pidiendo que ese caso sea reabierto.



Adriana Lafaille, abogada de la ACLU, dijo que Calderón estaba siguiendo el proceso establecido para conseguir la residencia permanente y que no hay justificación alguna para que ella siga presa, pues ella no tiene inclinación de irse del país ni presenta amenaza alguna a la comunidad. El encarcelamiento de la mujer, dijo Lafaille, es arbitrario, ilegal e inhumano.



Los voceros del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE dijeron que no pueden comentar sobre casos en curso.

El esposo de Calderón, Luis Gordillo, un ciudadano estadounidense, dijo en conferencia de prensa que la detención de su mujer le estaba afectando a él y a sus dos hijos: una niña de 4 años y un niño de 22 meses. Habló en la sede de la ACLU en Rhode Island.



"Mi hija, pocos días después de que ocurrió esto, me preguntó por qué mami nos abandonó, por qué sus amiguitas tienen mamá y ella no, y eso duele mucho porque no es verdad, ella nunca nos dejó, se la llevaron”, dijo Gordillo tratando de contener las lágrimas.



Gordillo dijo que habla con su esposa todos los días y que ella está desorientada y angustiada. Dijo que la mujer sufre de ansiedad severa, pero a pesar de todo es optimista porque al fin y al cabo estaban haciendo todo apegado a la ley.



Calderón fue detenida cuando compareció para una cita de rutina con agentes der inmigración para hablar de su matrimonio, dijo la ACLU.

Los padres de Calderón la trajeron al país cuando ella tenía apenas 3 años. Cuando era adolescente se le ordenó su deportación porque la solicitud de asilo de su padre fue denegada.



La mujer solicitó ser protegida bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) pero las autoridades opinaron que ella no había presentado suficientes evidencias de una presencia ininterrumpida en Estados Unidos.

La mujer está solicitando la residencia permanente a raíz de su matrimonio con Gordillo.