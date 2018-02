Venezuela espera fecha de las elecciones con diálogo en suspenso

Caracas, Venezuela

El poder electoral de Venezuela se apresta a anunciar la fecha de las elecciones presidenciales, foco de conflicto entre el gobierno y la oposición, que suspendieron este lunes una reunión en Santo Domingo sobre las garantías para esos cruciales comicios.



El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno, se encuentra en "sesión permanente" para analizar "los escenarios" del cronograma, aseguró a la prensa Tania D'Amelio, una de las rectoras del organismo.



"Una vez culminada la discusión le presentaremos al país la fecha de la próxima elección presidencial", dijo escuetamente D'Amelio.



Una fuente del poder electoral dijo a AFP que la sesión continuará el martes.



El pasado fin de semana, el presidente Nicolás Maduro, quien buscará ser reelegido para el período 2019-2025, aseguró que el CNE anunciaría este lunes la fecha de los comicios, que la oficialista Asamblea Constituyente adelantó para antes del 30 de abril.



El anuncio de Maduro dejó en duda la posibilidad de que el gobierno y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logren un acuerdo en la negociación iniciada el pasado 1 de diciembre en República Dominicana, en busca una salida a la grave crisis política y socieconómica del país petrolero.



En Santo Domingo, el portavoz de la cancillería dominicana, Hugo Beras, anunció que la reunión que se realizaría este lunes -luego que las partes hicieron consultas en Caracas el fin de semana-, fue suspendida debido a que ninguno asistió, aunque dijo esperar una reprogramación.



El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero -facilitador del diálogo- se reunió este lunes hasta cerca de la medianoche con Maduro y su principal negociador, Jorge Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores. No ofrecieron declaraciones.

"No dependemos de EEUU"

Más temprano, Jorge Rodríguez retó a la MUD a "firmar hoy" un acuerdo y a ir a elecciones: "¿No es lo que pedían todo el año 2016 y todo el 2017? Vamos ¿Quién dijo miedo? ¿Por qué están arrugando (reculando) ahorita?", dijo.



"Estamos en las condiciones óptimas para firmar un acuerdo", agregó el también ministro de Comunicación.



Una fuente cercana a la negociación reveló a AFP que la oposición no continuará en la mesa si se realiza la elección antes del 22 de abril, mientras que el gobierno pretende apurar la fecha.



Representantes de la MUD también se reunieron con Rodríguez Zapatero en las últimas horas.



Maduro y sus funcionarios sostienen que la oposición evalúa no firmar acuerdos con el gobierno y marginarse de las presidenciales para sabotearlas, por supuestas presiones de Estados Unidos.



En México y Argentina, donde estuvo el fin de semana en su primera gira por América Latina, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, pidió "elecciones libres, justas y verificables" en Venezuela y advirtió que Washington evalúa aplicarle sanciones petroleras.

"Si quiere declarar un embargo petrolero de Estados Unidos, Venezuela superará cualquier amenaza y cualquier embargo", declaró el Maduro, tras reunirse con el secretario general de la OPEP, Mohammed Sanusi Barkindo, en Caracas.



Aunque Venezuela vende a Estados Unidos 750.000 barriles de petróleo diariamente -de los 1,9 mbd que produce-, el mandatario aseguró que su país seguirá "vendiendo petróleo al mundo". "Nosotros no dependemos de Estados Unidos", manifestó.

"Con el tiempo encima"

Maduro, heredero del líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), enfrenta una impopularidad del 70%, según la encuestadora Delphos, debido a la fuerte crisis económica del país, con una hiperinflación -proyectada en 13.000% por el FMI para 2018- y una grave escasez de alimentos y medicinas.



Pero con el apoyo institucional de Fuerza Armada y la Constituyente, y una política de entrega de subsidios -que la oposición califica de "clientelismo" y control social- Maduro dice que vencerá cómodamente.



Según los analistas, la Constituyente adelantó los comicios -que tradicionalmente se hacen en diciembre- para aprovechar la crisis de credibilidad y fracturas que sufre la MUD, que no ha decidido si elegirá a un candidato por consenso o irá a primarias.



"Nosotros iremos (...) con oposición o sin oposición", amenazó Maduro.



El politólogo Luis Salamanca advirtió que "el tiempo se le viene encima a la oposición" y estimó que la negociación en Santo Domingo "está casi liquidada".



Para el analistas Benigno Alarcón, el gobierno ha escogido a "su propia oposición". Los principales líderes opositores, Henrique Capriles y Leopoldo López, están inhabilitados políticamente.



Además, la MUD fue excluida de la elección por el poder judicial -al que también acusa de oficialista- y varios partidos opositores no podrán participar al no haber podido revalidar su registro ante la autoridad electoral.