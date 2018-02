Trump eleva el tono de su enfrentamiento con el FBI

WASHINGTON, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó este viernes el tono de su abierto enfrentamiento con el FBI, al acusar a su dirigencia de haber "politizado" las investigaciones en favor de sus adversarios demócratas.



En uno de sus ya habituales tuits de la mañana, Trump aseguró que "los más altos responsables e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y contra los republicanos".



"Esto habría sido impensable hace poco tiempo", añadió, elogiando sin embargo el trabajo de los agentes, que son "fantásticos". Jerárquicamente, el FBI depende del Departamento de Justicia.



Esta fuerte embestida del presidente contra la conducción del FBI (la policía federal estadounidense) ocurre en el contexto de una agudización de las tensiones con consecuencias imprevisibles en el corto plazo.



Trump se dispone a autorizar la publicación de un controvertido -y aparentemente explosivo- memorando confidencial de cuatro páginas redactado por un legislador republicano, Devin Nunes, sobre el papel del FBI durante la campaña presidencial de 2016.



Ese informe se basa en escuchas que el FBI realizó a un integrante del equipo de la campaña electoral de Trump en 2016, en el marco general de investigaciones sobre la alegada injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de ese año.



- Documento explosivo -

De acuerdo con la visión de Nunes, el FBI se basó en informaciones emanadas del partido Demócrata para interceptar conversaciones de un auxiliar de la campaña de Trump, Carter Page.



La narrativa defendida por Nunes pinta al FBI y al Departamento de Justicia como profundamente politizados y con un fuerte sentimiento anti Trump.



Nunes pidió al presidente autorización para tornar público el documento, pero el gesto desató de inmediato una verdadera tempestad política en la capital estadounidense, al punto que el propio FBI pidió públicamente que el memorando sea mantenido en reserva.



El jueves, una fuente de la Casa Blanca informó que Trump había recibido el informe reservado y que "probablemente" este viernes ya daría autorización al Congreso para que ese documento se torne público, a pesar de la oposición explícita del FBI.



En una nota oficial, el FBI había asegurado que el documento contiene información incorrecta que afecta gravemente su "credibilidad".



Además, un legislador demócrata, Adam Schiff, denunció el miércoles que el documento que Nunes envió a la Casa Blanca no es exactamente el mismo que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes discutió hasta el cansancio.



- Contexto sensible -

El presidente y el FBI están claramente en ruta de colisión en un escenario de aguda polarización política, apenas pocos días después que Trump hiciera un llamado a la unidad nacional en su discurso ante el Congreso sobre el estado de la Unión.



De acuerdo con el periódico Washington Post, el jueves la Casa Blanca incluso analizaba la posibilidad de que la publicación del controvertido memorando promueva la renuncia del director del FBI, Christopher Wray, nombrado apenas en agosto pasado.



El centro neurálgico de la crisis está en la investigación independiente conducida por el fiscal especial Robert Mueller, sobre la alegada colusión entre el comité de campaña de Trump y funcionarios rusos durante las elecciones.



Mueller -quien fue director del FBI durante una década- conduce esa investigación en la más absoluta reserva, pero indicios sugieren que las pesquisas están cada vez más cerca del presidente, quien hace una semana dijo que no tendría problemas en ser entrevistado.



Sin embargo, la red CNN aseguró el jueves que en los últimos días Trump discutió con allegados sobre la publicación del memorando de Nunes y alegó que ese documento sería, en última instancia, un golpe letal a la investigación sobre la llamada "conexión rusa".