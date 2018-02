Al menos una persona muerta en accidente de tren que llevaba congresistas estadounidenses

Estados Unidos

Un fuerte choque entre un camión y un tren que transportaba a miembros del Congreso de Estados Unidos dejó al menos una persona muerta.



Versiones preliminares del hecho, explican que el tren habría golpeado el camión de basura dejando varias personas con heridas leves.



Dos personas que iban abordo del camión fueron llevadas de emergencia a un hospital en helicópteros. Los congresistas se dirigían hacia un retiro en West Virginia cuando pasó el accidente.

Por el momento las autoridades no han confirmado el nombre de la víctima ni la cantidad de personas heridas.





El congresista Roger Marshall, tuiteó "estamos en camino hacia nuestro retiro anual del Partido Republicano, el tren que transporta a congresistas y sus cónyuges chocó con algo. Laina y yo estamos bien, estoy ayudando a los que están lesionados, voy a pedirle a Laina que los mantenga actualizados mientras averiguo más".







We are on our way to our annual GOP retreat, the train carrying members and spouses hit something. Laina and I are ok, I am helping those that are injured, I will have Laina keep you updated as I know more.