Florida: Arrestan a niño de 7 años por golpear a maestra 

Miami, Estados Unidos

Las autoridades de un distrito escolar en Florida afirman haber seguido el protocolo normal la semana pasada cuando un chico de 7 años fue esposado y retirado de su escuela por agredir a su maestra, a la que golpeó repetidamente en la espalda, la pateó y le jaló el cabello.



El incidente comenzó el jueves cuando una profesora del Centro Coral Way K-8 de Miami le dijo al niño de primer grado que dejara de jugar con su comida en la cafetería. Cuando el chico se rehusó a acatar la indicación, fue retirado de la cafetería, según un informe del incidente elaborado por Munick Soriano, policía de las Escuelas Públicas del condado Miami-Dade.



Según el informe, el menor golpeó a la maestra varias veces en la espalda mientras se encontraban en un pasillo afuera de la cafetería. El niño la siguió golpeando y pateando hasta que ambos cayeron al suelo.



Al final, el chico terminó internado brevemente en el Hospital Infantil de Miami de acuerdo con la Ley de Salud Mental de Florida, con base en criterios de conducta que indican que podría representar una amenaza para él mismo u otros, dijeron las autoridades del distrito escolar.



La madre del menor, Mercy Alvarez, dijo que su hijo no tiene algún trastorno mental, y describió el arresto como un “abuso de la policía”.



“Si mi hijo ya no estaba agresivo cuando llegamos, como dicen que estuvo, ¿por qué adoptar medidas tan extremas?”, preguntó.



Alvarez señaló que el chico no mostró conducta agresiva en casa. La madre dijo que examina por qué su hijo sólo comenzó a tener problemas desde que empezó el año escolar. Según la madre, en años anteriores tuvo buenas calificaciones, participó en otras actividades y mostró buena conducta.



“Esto es demasiado para un chico de su edad. No puede ser un procedimiento normal”, apuntó.



The Associated Press no suele identificar a los menores arrestados, pero sí está dando a conocer el nombre de la madre porque ella expuso el asunto abiertamente en las redes sociales y ante los reporteros.



El agente escribió que otro maestro y varios estudiantes fueron testigos del incidente, que también fue captado por una cámara de vigilancia de la escuela. Los padres del chico fueron notificados y se presentaron a la escuela, según el informe.

