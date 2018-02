Un error en invitaciones al discurso de Trump sobre el Estado de la "Uniom" causa burlas en EE UU

Washington, Estados Unidos

Una dependencia del Congreso de Estados Unidos cometió un error ortográfico en las invitaciones a los legisladores para asistir al discurso del martes del presidente Donald Trump, lo que motivó este lunes burlas de algunos legisladores.



Los pases destinados a invitados de los legisladores para el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, que ofrece el martes en la noche ante las dos cámaras reunidas en el Congreso, fueron impresos con la palabra "union" (unión) escrita como "uniom".



"Acabo de recibir mi pase para el Estado de la Unión. Parece que @BetsyDeVosED estaba a cargo de la corrección ortográfica...#SOTUniom", dijo en un tuit Raúl Grijalva, representante demócrata, refiriéndose a la secretaria de Educación Betsy DeVos, quien ha defendido políticas que algunos críticos creen que socavan el sistema educativo.

Just received my ticket for the State of the Union. Looks like @BetsyDeVosEd was in charge of spell checking... #SOTUniom pic.twitter.com/ZgFTGtTkzv