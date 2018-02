Tiroteo en un club nocturno en el noreste de Brasil deja 14 muertos

Río de Janeiro, Brasil

Un tiroteo en un club nocturno de Fortaleza, en el noreste de Brasil, dejó al menos 14 muertos en la madrugada del sábado, anunciaron las autoridades locales.



"Podemos confirmar 14 muertos, sabiendo que algunas personas se encuentran aún en estado grave en el hospital", dijo en una conferencia de prensa André Costa, secretario de seguridad del estado de Ceara, cuya capital es Fortaleza, sin precisar el número exacto de heridos.



Un portavoz del Institut José Frota, principal hospital de la ciudad, explicó a la AFP que seis personas ingresaron en urgencias, entre ellas un niño de 12 años.



Según el sitio del diario regional Diario do Nordeste, que cita a una fuente policial anónima, se maneja la hipótesis de que el ataque respondió a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.



"Aún no estamos en condiciones de confirmar que se trata de un enfrentamiento entre fracciones, la investigación sigue en curso", afirmó por su parte el secretario de Seguridad.



El tiroteo se produjo hacia la 01h30 (hora local), cuando un grupo de hombres fuertemente armados llegaron a bordo de tres vehículos e irrumpieron en el club Forro do Gago, en el barrio de Cajazeiras, en el centro de Fortaleza.



"Es una escena brutal, una masacre. Jamás visto en Ceara", dijo un policía que prefirió mantener el anonimato al sitio G1.



El 7 de enero, la guerra entre narcotraficantes dejó cuatro muertos en la periferia de Fortaleza.



En 2017, el estado de Ceara registró un récord de 5.114 homicidios, 50% más que en 2016.



A nivel nacional, Brasil registró también un récord en 2016, con 61.619 asesinatos, lo que equivale a siete homicidios por hora.