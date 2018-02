Nikki Haley denuncia los rumores "repugnantes" sobre una relación con Trump

Washington, Estados Unidos

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, calificó de "repugnantes" y "altamente ofensivos" los rumores según los cuales mantenía una relación con el presidente estadounidense Donald Trump.



Los rumores parten de Michael Wolff, autor del polémico libro sobre Donald Trump "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fuego y furia en la Casa Blanca de Trump"). En una entrevista, Wolff sugirió que el presidente tenía una relación con una persona y que esta persona era objeto de detallados pasajes de su libro.



Michael Wolff escribió que Nikki Haley, la mujer de más alto nivel de la administración Trump, se posicionaba como sucesora del magnate a la cabeza de Estados Unidos, pero el jueves, en un podcast en el sitio Politico, Haley afirmó que esos rumores eran "absolutamente inciertos".



"Es muy agresivo y es repugnante", añadió, aludiendo a las declaraciones de Wolff según las cuales había pasado mucho tiempo en privado con Donald Trump en el avión presidencial Air Force One y en la Oficina Oval de la Casa Blanca.



"Solo he ido en el Air Force One una vez y había muchas personas en el mismo espacio cuando estuve ahí", afirmó.



Michael Wolff "dijo que había hablado mucho con el presidente de mi futuro político en la Oficina Oval. Yo nunca hablé con el presidente de mi futuro y nunca estoy sola con él", señaló la exgobernadora de Carolina del Sur, que dijo ser victima de sexismo por parte de "un pequeño grupo de hombres" que se sienten incómodos con la determinación de las mujeres.



"La mayoría de los hombres respetan a las mujeres pero hay un pequeño grupo de hombres que si te limitas a hacer tu trabajo y a tratar de hacerlo bien y eres franca con eso, se resienten. Y creen que la única opción es derribarte", afirmó la embajadora.



Nikki Haley, que apoyó al senador de Florida Marco Rubio en las primarias republicanas, consiguió finalmente tener un buen entendimiento político con el presidente Trump.



"Nos entendemos muy bien y estoy de acurdo con casi todo lo que hace", declaró.

