FBI mata a víctima de secuestro durante redada en Houston

Houston, Estados Unidos

Un agente del FBI mató a tiros a una víctima de secuestro durante un operativo el jueves por la mañana en una vivienda de Houston, indicaron las autoridades.



La vocera del FBI Christina Garza dijo que el agente disparó contra el hombre poco antes de las 4:00 de la mañana durante una "operación" en la casa. La víctima, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, murió posteriormente en un hospital.



La policía en Conroe, aproximadamente a 65 kilómetros (40 millas) al norte de Houston, confirmó que el hombre había sido secuestrado y retenido a cambio de un rescate.



"El sistema falló. Ya sea accidental o no, el hombre no va a casa con su familia", lamentó el jefe de la policía de Conroe, Philip Dupuis.



Dos hombres y una mujer enfrentan cargos por secuestro con agravantes, informó la policía. Los dos hombres también son acusados de robo agravado.



De acuerdo con la policía, los dos hombres irrumpieron en una vivienda en Conroe y secuestraron a su víctima. El hijo de 12 años del afectado llamó a la policía, que a su vez pidió ayuda al FBI.



El FBI rastreó señales de teléfono celular a un motel cerca de Houston, donde los dos sospechosos _ambos hombres_ fueron encontrados. Los detenidos revelaron a los agentes del FBI y a policías la ubicación de una casa donde fue encontrada una sospechosa junto con el hombre que había sido secuestrado. Otras personas, entre ellas niños, se hallaban en la vivienda, según las autoridades.



Por ahora no queda claro qué detonó el tiroteo. Garza dijo que el agente que realizó el disparo fatal se encuentra suspendido mientras se realizan las investigaciones.