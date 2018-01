FBI investiga una segunda persona en masacre de Las Vegas   

Las Vegas, Estados Unidos

El FBI abrió una investigación contra una segunda persona en el caso de la masacre de Las Vegas de octubre de 2017, que dejó 58 muertos y cientos de heridos, informó este viernes el sheriff Joe Lombardo.



"El FBI tiene un caso abierto contra un individuo de interés federal", dijo Lombardo al presentar un informe preliminar sobre la investigación, sin dar más detalles.



Marilou Danley, la pareja del atacante Stephen Paddock, no será imputada, precisó.



Lombardo explicó que las autoridades creen que Paddock fue la única persona que disparó desde una habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay contra 22.000 personas reunidas en un festival de música country el 1 de octubre del año pasado.



Se suicidó antes de que llegaran las autoridades a su habitación, donde se encontró un arsenal de armas.



"Sé y creo que hay un solo sospechoso que mató a 58 personas e hirió a otros centenares. Toda la evidencia recuperada en este caso apoya esa teoría", señaló el sheriff, que actualizó la cifra de heridos: "422 individuos con algún tipo de herida asociada con disparos" y un total de "851 heridos relacionados directamente con el tiroteo del 1 de octubre".



El condado de Clark, al que pertenece Las Vegas, informó en diciembre que los 58 muertos de la masacre más sangrienta de la historia reciente de Estados Unidos fueron por herida de bala.



Paddock habría disparado más de 1.000 balas desde su cuarto de hotel, la mayoría desde las dos ventanas que rompió. Otras 200 contra su puerta, donde murió un guardia de seguridad desarmado.



- Pornografía infantil -

El informe preliminar de 80 páginas --producto de una investigación que siguió unas 2.000 pistas, más de 20.000 horas de video y entrevistas con testigos-- reconstruye los hechos desde el 17 de septiembre, cuando Paddock se registró en otro hotel de Las Vegas, hasta el tiroteo antes de quitarse la vida.



Destaca que solo entre 2016 y 2017, Paddock compró más de 100 armas de fuego, principalmente rifles.



"Hemos trabajado mucho tratando de armar las piezas de lo que ocurrió", dijo el sheriff, que dirige el departamento de policía de Las Vegas.



"El informe no responderá a cada pregunta o incluso a la pregunta más importante sobre por qué lo hizo", especificó.



Hasta ahora las autoridades sostienen la teoría inicial de que la masacre no estuvo motivada por "ideología o radicalización", a pesar de que el grupo yihadista Estado Islámico afirmó en un comunicado que Paddock, de 64 años, era uno de sus "soldados".



"No había nota de suicidio ni un manifiesto", contó el sheriff.



Lombardo solo adelantó que Paddock, un jubilado y apostador compulsivo que tomaba medicación para la ansiedad, había "perdido un monto significativo de su riqueza" cerca de la fecha del tiroteo, lo que pudo haber sido un factor.



Las autoridades encontraron en el análisis de las búsquedas de Paddock en internet varias páginas de operaciones de grupos de élite de la policía, así como otros posibles lugares para atacar.



"Recuperamos numerosas fotos de pornografía infantil", aclaró.



Su hermano, Bruce Paddock, fue detenido el 25 de octubre en Los Ángeles bajo sospecha de posesión de pornografía infantil, tras una investigación que inició antes del tiroteo.