"Fuego y furia", libro crítico sobre Donald Trump, será adaptado para la televisión  

Washington, Estados Unidos

"Fuego y furia", el crítico libro sobre el primer año de gobierno del presidente Donald Trump, será adaptado para la televisión, informó la prensa especializada.



Los sitios The Hollywood Reporter y Variety indicaron que Endeavor Content compró los derechos del exitoso libro del periodista Michael Wolff para cine y televisión.



Wolff será el productor ejecutivo de la serie, junto al veterano Michael Jackson, que trabajó antes en la BBC y Channel 4. Hasta ahora no se cerró el contrato con una cadena para transmitir el programa.



La publicación de "Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump" -que se convirtió en un éxito de ventas- causó ira en el presidente, que dijo estaba lleno de "falsedades" y trató incluso de detener su publicación.



El libro sostiene que el propio entorno presidencial duda sobre la capacidad de Trump para gobernar y lo pinta como un hombre inestable, con frecuentes y graves pérdidas de memoria y que se informa sobre todo a partir de la televisión.



Provocó además un rompimiento público entre Trump y su ex jefe de estrategia en la Casa Blanca Steve Bannon, quien dijo que el hijo mayor del presidente cometió una "traición" al reunirse en junio de 2016 con una abogada rusa que ofrecía informaciones comprometedoras de Hilary Clinton.



Endeavor es el brazo de financiación y ventas formado en octubre entre las compañías hermanas William Morris Endeavor e IMG.

