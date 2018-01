Camioneta y tren chocan en México y deja cinco personas muertas

Cuiudad de México, México

Cinco personas murieron y otras 10 resultaron heridas en el occidente de México en un choque entre una camioneta y un tren, dijeron el miércoles las autoridades. Entre los heridos hay seis niños.



La oficina de Protección Civil del estado de Jalisco reportó vía Twitter que el accidente ocurrió en Lagos de Moreno, en el noreste del estado. La dependencia publicó fotos de la camioneta a un lado de la carretera y cerca de varios vagones de un tren de carga. La parte trasera de la camioneta estaba retorcida y separada de la cabina.



Protección Civil dijo que todos los muertos y heridos iban en la camioneta. No dijo qué causó el accidente, pero exhortó a los automovilistas a no tratar de ganar el paso al tren y no transportar pasajeros en las bateas de carga.



Posteriormente, la dependencia reportó un segundo accidente entre un tren y una pickup en El Salto, al sureste de Guadalajara, capital del estado, que dejó un saldo de ocho personas heridas, cinco de las cuales viajaban a bordo de la camioneta.







#ACTUALIZACIÓN 5 fallecidos y 10 lesionados, 6 de ellos menores de edad, tras el choque entre el tren y una camioneta en Lagos de Moreno



