Ministro de Exteriores ruso acusa a EEUU de negarse a "un mundo multipolar"

Moscú, Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, criticó este lunes en duros términos a Estados Unidos acusándolo de rechazar "la realidad de un mundo multipolar" y expresó su preocupación por el ultimátum de Donald Trump para endurecer el acuerdo nuclear con Irán.



Lavrov consideró "insostenible" y "peligrosa" la postura del presidente Trump, que mantuvo por ahora a su país en el acuerdo nuclear alcanzado por varios países con Irán en 2015, pero advirtió a las naciones europeas que si no ayudan a endurecer el pacto Estados Unidos se retirará.



"Las últimas declaraciones (de Trump) no contribuyen al optimismo y no fortalecen la estabilidad" de este acuerdo histórico entre Irán y las principales potencias, dijo Lavrov en una conferencia de prensa donde analizó el año 2017.



No obstante aseguró que Rusia "seguirá trabajando" para mantener el acuerdo.



En un plano más general, Lavrov lamentó que los responsables "estadounidenses y sus aliados continúan deseando imponer sus puntos de vista basándose únicamente en la orden y el ultimátum".

Washington "no quiere escuchar las opiniones de otros centros de la política mundial", dijo. "Ni siquiera quiere reconocer la realidad de un mundo multipolar", agregó Lavrov.



"Usan muchos métodos, desde el despliegue de un sistema integral de defensa antimisiles hasta las sanciones unilaterales, la extraterritorialidad de su propia legislación y las amenazas para resolver cualquier problema internacional únicamente según su propio escenario", agregó el ministro ruso.



Lavrov consideró 2017 como un año "complicado" y enumeró varios focos de tensión en diferentes partes del mundo.



El jefe de la diplomacia rusa afirmó que "las amenazas de Washington han agravado seriamente la situación", citando la crisis en la península coreana.

Las críticas se produjeron un año después del arribo al poder de Donald Trump, considerado entonces cercano de Moscú y razón por la cual algunos miembros de su campaña están siendo investigados por "colusión" con Rusia.



Sin embargo, Lavrov reconoció que las relaciones con el gobierno de Trump son más complicadas que en tiempos del expresidente Barack Obama (2009-2017).



"Desafortunadamente, las acciones de la actual administración van en la misma línea que bajo la administración de Obama, a pesar de la postura del presidente Trump durante la campaña electoral. En algunos asuntos incluso ejerce más presión", dijo el canciller ruso.