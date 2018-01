Hawái envía por error alerta de ataque con misil balístico a toda la población

Honolulú, Estados Unidos

Una alerta enviada este sábado a los celulares de los residentes de Hawái que advertía contra la llegada de un misil balístico fue una "falsa alarma", dijeron las autoridades, aunque el mensaje causó confusión y nervios entre la población del archipiélago estadounidense.



"Amenaza de misil balístico hacia Hawái. Busque un refugio inmediato. Esto no es un ejercicio", señalaba la advertencia enviada a las 08H00 locales (18H00 GMT) a celulares a través del sistema de alertas Amber, que es utilizado por las autoridades para advertir de situaciones de emergencia a los ciudadanos.



En tuits separados, el gobernador de Hawái, David Ige, y la agencia local de situaciones de emergencia (EMA) aseguraron que el archipiélago no estaba bajo amenaza de un misil balístico, en un contexto geopolítico tenso por las amenazas de un ataque nuclear desde Corea del Norte contra intereses estadounidenses.



"Me disculpo profundamente por los problemas y la angustia que causamos hoy", dijo más tarde Vern Miyagi, administrador de la EMA, a periodistas. "Pasamos los últimos meses tratando de adelantarnos a esta amenaza, de modo que pudiéramos avisar y preparar a la población".



"Cometimos un error", agregó. "Vamos a estudiar esto para que no vuelva a suceder. El gobernador nos ha ordenado que suspendamos más pruebas hasta que lo arreglemos".

"Error humano"

El portavoz del comando militar en la zona, David Benham, aseguró que no se había "detectado amenaza alguna de misil balístico sobre Hawái".



"El mensaje enviado más temprano fue un error", dijo. Un mensaje de rectificación fue enviado unos minutos después de la falsa alerta.



El senador demócrata de Hawái, Brian Schatz, indicó de su lado en un tuit que el incidente había sido un "error humano". "No hay nada más importante que profesionalizar y poner salvaguardas a este sistema" de alertas Amber, agregó.

Este fue el mensaje enviado por error.







El Servicio Meteorológico Nacional de Honolulú indicó en un comunicado que el mensaje habría sido una prueba, enviada por error.



La Comisión Federal de Comunicaciones informó que estaba lanzando una "investigación completa" sobre el incidente.



En tanto, la Casa Blanca comunicó que el presidente Donald Trump había sido informado sobre el incidente, llamando a la alerta "puramente un ejercicio estatal".

¡Al sótano!

Un fotógrafo de la AFP que vive en el centro de Honolulú indicó que vio salir a varias personas de un edificio de oficinas después de que se emitió la alerta, mientras sus vecinos acudieron a preguntarle qué hacer.



Lauren McGowan, de vacaciones en la isla de Maui -donde se encuentra Honolulú-, contó a la AFP que el personal de su hotel, el Montage Kapalua Bay, le pidió que se refugiara en el sótano.



Nadie entró en pánico, recuerda, "más bien fue confuso", con niños pidiendo que les explicaran por qué hacía falta ir al sótano.



Después de unos minutos, uno de los clientes que logró captar señal telefónica dijo que se trataba de una falsa alerta. "Fue un poco inquietante, está claro", dijo McGowan. Pero "no voy a dejar que eso arruine mis vacaciones", añadió.



Consultada por la AFP, una recepcionista del hotel Pagoda de Honolulú explicó que después de la alerta los clientes llamaron a la recepción, pero no se registraron situaciones de pánico.



Desconfianza

El sistema de alertas Amber, utilizado regularmente en Estados Unidos para casos de secuestro, es a menudo criticado por su falta de fiabilidad.



"El público debe tener confianza en nuestro sistema de alertas de emergencia", declaró el gobernador de Hawái en un comunicado, donde precisó intentará determinar las disfunciones causaron el incidente y garantizar que "no vuelva a ocurrir".



La alerta falsa fue enviada solo un mes después de que Hawái probara su sistema de sirenas por ataque nuclear. El estado realizará estos simulacros, los primeros de su tipo desde la época de la Guerra Fría, mensualmente como parte de una prueba regular de la sirena, dijo un funcionario de gestión de emergencias a la AFP.



En los últimos meses, Corea del Norte realizó varios lanzamientos de misiles y en septiembre hizo su sexta prueba nuclear, la más poderosa a la fecha. Pyongyang afirmó que está punto de lograr alcanzar el territorio estadounidense.



Desde que llegó al poder, Trump, desencadenó un fuerte enfrentamiento verbal con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, aunque el miércoles pasado dijo estar abierto a conversaciones directas con Pyongyang.



La representante demócrata Tulsi Gabbard acusó a Trump de no tomar en serio las amenazas nucleares de Corea del Norte.



El presidente "debe tomarse en serio esta amenaza y comenzar conversaciones directas con Corea del Norte, sin condiciones previas, para desescalar y desnuclearizar la península coreana", dijo.



"La gente de Hawái experimentó que en 15 minutos ellos y sus familias estarán muertos", agregó. "Eso es lo que acaban de pasar".