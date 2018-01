Opositores venezolanos son llamados para las presidenciales de 2018

Redacción

Caracas, Venezuela

Los tres principales partidos opositores venezolanos deberán reinscribirse los próximos 27 y 28 de enero para poder disputar las presidenciales de 2018, anunció ayer jueves el poder electoral.



“Deberán renovar su nómina aquellas organizaciones que no participaron en los últimos comicios, tal como establece el decreto constituyente sancionado el 20 de diciembre pasado”, indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado.



La Asamblea Constituyente oficialista ordenó que Primero Justicia, de Henrique Capriles; Voluntad Popular, de Leopoldo López, y Acción Democrática, de Henry Ramos Allup, se reinscriban ante el CNE por haberse marginado de las elecciones de alcaldes del 10 de diciembre.



Esos partidos denunciaron irregularidades en los comicios de gobernadores del 15 de octubre, por lo que consideraron que no había condiciones para ir luego a las municipales. En ambas votaciones arrasó el chavismo.

Las agrupaciones aseguraron que la decisión de la Constituyente era “una burla” a la negociación con el gobierno de Nicolás Maduro para intentar solucionar la crisis sociopolítica de Venezuela, cuya tercera ronda se retomó ayer jueves en República Dominicana.



Luis Florido, enviado de Voluntad Popular, advirtió que el éxito de la negociación depende de que se reconozca a los partidos.



“La dictadura de Maduro diseña y pretende consolidar una oposición a su conveniencia. Esto no detendrá la lucha que hemos emprendido nuestras organizaciones por elecciones limpias”, señalaron las tres agrupaciones en un comunicado en diciembre.



Aseguraron que tienen la facultad de disputar elecciones “o abstenerse de hacerlo si consideran que no están dadas las condiciones” y recordaron que, según la ley, solo deben validarse aquellos partidos que no participan en dos comicios consecutivos.



Para reinscribirse, deben llevar al CNE las firmas de personas que representen 0.5% de los inscritos en el Registro Electoral en al menos 12 estados, de acuerdo con la ley. Unas 19 millones de personas están registradas para votar en todo el país.