Trece muertos debido a aludes de lodo en California

California, Estados Unidos

Al menos 13 personas murieron y varias viviendas fueron destruidas el martes después de que una fuerte lluvia provocó deslaves en las colinas que se quedaron sin vegetación a causa del gigantesco incendio forestal que azotó al sur de California el mes pasado.



Equipos de emergencia utilizaron helicópteros para rescatar a personas de los techos de sus casas debido a que los árboles y los cables eléctricos bloqueaban los caminos, y los bomberos sacaron a una niña de 14 años cubierta de lodo de una vivienda colapsada en Montecito, en donde llevaba horas atrapada.



“Por un minuto pensé que moriría”, se escucha a la niña decir en un video publicado por KNBC-TV.



Se cree que la mayoría de las muertes ocurrieron en Montecito, una lujosa localidad de unas 9.000 personas ubicada al noroeste de Los Ángeles y donde viven celebridades de la talla de Oprah Winfrey, Rob Lowe y Ellen DeGeneres, dijo el portavoz del condado de Santa Bárbara, David Villalobos. Al menos 25 personas resultaron lesionadas y hay varias desaparecidas.



Los aludes se desencadenaron a mitad de la noche por las repentinas inundaciones en las empinadas y calcinadas Montañas de Santa Ynez. Las zonas afectadas por los incendios son particularmente susceptibles a los deslaves debido a que la tierra calcinada no absorbe bien el agua y se erosiona con facilidad ante la falta de maleza.



El torrente de lodo de las primeras horas del martes arrastró vehículos y destruyó varias viviendas que quedaron reducidas a pilas de madera. Las imágenes publicadas en redes sociales mostraban habitaciones con lodo que llegaba hasta la cintura.



“Di la vuelta a la casa y escuché un estruendo, un inquietante sonido que ya sabía lo que era... las rocas moviéndose mientras subía el nivel del lodo”, dijo Thomas Tighe, quien a mitad de la noche se dio cuenta que faltaban dos de sus autos. “Vi otros dos vehículos moviéndose lentamente de lado a mitad de la calle, en medio de un río de lodo”.



Una vez que salió el sol, Tighe quedó sorprendido al ver un cuerpo atrapado en el fango contra la casa de su vecino. No estaba seguro de quién se trataba.



Las autoridades temían la posibilidad de inundaciones catastróficas debido a que se pronostican fuertes lluvias por primera vez en 10 meses.



