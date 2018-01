Tuits de Fujimori revelan sus intenciones de volver a la política

Lima, Perú

El indultado expresidente peruano Alberto Fujimori aprovechó su primer fin de semana en libertad para enviar mensajes por Twitter, lo que ha sido interpretado como la antesala de su retorno a la política y ha levantado polvareda sobre su real estado de salud.



"Fujimori tiene ya algunos años usando las redes sociales, desde prisión a través de otros, pero el hecho que empiece a usarlas casi de inmediato desde que salió del hospital es una forma muy obvia de dejar por sentado que piensa reintegrarse por completo al debate público", aseguró a la AFP el analista Marco Sifuentes, especialista en redes sociales.



La polémica sobre los tuits alimenta la preparación de una marcha nacional contra del indulto al expresidente (1990-2000), convocada para este jueves por colectivos mutipartidarios y grupos de la sociedad civil, que buscan anular el perdón que le concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre invocando motivos humanitarios.



"Lo que ha ayudado a calentar la plaza en estos días es el paso de Alberto Fujimori a la libertad, que incluye sus primeros mensajes políticos por Twitter", resaltó el lunes el analista Mirko Lauer en su columna del diario La República.

"Hechos incompatibles con su salud"

Fujimori, de 79 años, encendió la galaxia Twitter el sábado con dos mensajes que no pasaron desapercibidos en el ciberespacio, al día siguiente de ser dado de alta tras estar hospitalizado 12 días por hipotensión y una arritmia cardíaca.



"Seremos un país en el que se recupere la seguridad y se elimine la violencia. Estas metas se podrán cumplir si los intereses particulares y oportunismos se dejan de lado. UNIDOS PODREMOS LOGRARLO!" escribió, mezclando letras minúsculas con mayúsculas, como suele ser su estilo.



Previamente anotó en Twitter: "En las primeras horas de esta nueva etapa de mi vida, varios sueños me invaden constantemente y quisiera compartirlos. Anhelo un Perú sin rencores, con todos trabajando por un objetivo superior".



Este mensaje sintoniza con un llamado a la "reconciliación" entre fujimoristas y antifujimoristas que hizo Kuczynski el 25 de diciembre.



La posibilidad de anular el indulto debido a estos comentarios políticos en Twitter fue descartada por quien fuera su abogado durante el juicio que lo condenó luego de ser extraditado de Chile.



"Sólo los hechos incompatibles con cuadro clínico" podrían provocar que el indulto humanitario sea anulado, dijo a la AFP el abogado César Nakazaki.



Fujimori tiene cuentas en Twitter y Facebook desde 2009, año en que fue condenado. Ambas son manejadas por un encargado o "community manager", a quien el expresidente dicta sus mensajes. En Twitter tiene 64.700 seguidores y ha enviado 499 mensajes hasta este lunes.



"Me parece evidente que Alberto Fujimori está intentando marcar la agenda política, y la única razón por la que no lo hace a través de una conferencia de prensa o con periodistas es por guardar en algo las apariencias de que está enfermo y débil y que por eso merecía el indulto", aseguró por su lado a la AFP el analista y bloguero Luis Davelouis.

Reconciliación política y familiar

Fujimori alcanzó a cumplir 12 años en prisión de una condena a 25 años por la muerte de 25 personas, entre ellas un niño, en dos operaciones antisubversivas.



Ahora vive en una casa alquilada de un condominio en el distrito limeño de La Molina, donde recibe a familiares, amigos y a su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.



"Se encuentra estable, pero sus desplazamientos aún son limitados. Está muy adelgazado, pero continúa su recuperación", dijo Aguinaga el sábado tras visitar a Fujimori.



Según Aguinaga, el exmandatario no está interesado en participar nuevamente en política: "Quiero señalar claramente lo que hemos conversado, absolutamente no".



Entre las primeras tareas políticas que Fujimori debe cumplir está reconciliar a sus hijos y herederos políticos, Keiko y Kenji, que han tenido muchos desacuerdos y quienes encabezan el ala dura y la pragmática del fujimorismo, que es la principal fuerza política de Perú.

