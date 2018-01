Incendio en el techo de la Torre Trump deja un herido grave en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

Un incendio en el techo de la Trump Tower, la lujosa torre de la Quinta Avenida de Nueva York donde el presidente estadounidense Donald Trump tiene su casa, dejó un herido grave, informaron el lunes los bomberos.



El presidente y su esposa no estaban en su residencia particular en el momento del incendio, sino en la Casa Blanca.



El fuego comenzó en el sistema de ventilación y calefacción del edificio poco antes de las 07h00 local (12h00 GMT) y fue controlado cerca de una hora y media después por 84 bomberos enviados al lugar, dijo a la AFP un portavoz de los bomberos, Ken Reilly.



Dos personas fueron atendidas en el lugar, y un tercero fue hospitalizado en estado de gravedad "potencialmente con riesgo de vida", precisó.



"Hubo un pequeño fuego eléctrico en una torre de enfriamiento en el techo de la Trump Tower. Los bomberos de Nueva York llegaron en minutos e hicieron un trabajo increíble", tuiteó Eric Trump, hijo del presidente y que como vicepresidente de la Trump Organization tiene su despacho en el edificio.



Imágenes divulgadas por medios locales mostraron una gran columna de humo saliendo del techo del icónico edificio.



Trece personas murieron el 28 de diciembre en un incendio en un edificio de apartamentos iniciado por un niño que jugaba con una cocina encendida en el Bronx, el peor en Nueva York en 25 años.



Un pequeño incendio que no dejó heridos se produjo asimismo el miércoles pasado en la propiedad del expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary en Chappaqua, a 65 km al norte de Manhattan, en el estado de Nueva York.



Los Clinton no estaban en casa, informó Nick Merrill, portavoz de la derrotada candidata presidencial.

