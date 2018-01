Salvadoreños esperan resignados resolución de Estados Unidos sobre el TPS

Haydi Carrasco

Tegucigalpa, Honduras

Entre esperanza y resignación los salvadoreños aguardan el anuncio oficial sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a miles de inmigrantes en Estados Unidos.

Y es que este día el Departamento de Seguridad Nacional de los estados Unidos decidirá el futuro de los 190,000 tepesianos de El Salvador, para quienes ya no será sorpresa si el país norteamericano decide otorgarles una última ampliación, tal como sucedió con Haití, Nicaragua y Honduras, que el 5 de julio del 2018 conocerá el futuro de los 56,790 beneficiados por el programa.

“Sabemos que no tenemos ningún beneficio adicional a los inmigrantes de Honduras, haitianos y nicaragüenses; vamos por el mismo camino”, dijo Ernesto Sánchez, líder inmigrante de El Salvador en Estados Unidos en diálogo con EL HERALDO.

La comunidad de tepesianos de El Salvador es la más grande en comparación a los 10 países beneficiados, lo que podría representar una oportunidad ante la decisión que tome el presidente estadounidense Donald Trump.

1 El gobierno de Estados Unidos decidió cancelar el TPS para la comunidad nicaragüense en octubre pasado.

El TPS para los salvadoreños fue otorgado en el 2001 y finaliza el próximo 8 de marzo, por lo que para los inmigrantes conseguir otra ampliación significa más tiempo para buscar programas alternos que les faciliten una estadía regular.

“Lo más probable es que nos den una extensión por seis meses u otro TPS hasta que se terminen los próximos 18 meses o un año, para que la gente tome sus cosas en orden y regresen a su país”, Visualizó Sánchez, quien manifestó su preocupación sobre esta decisión. Actualmente Estados Unidos ha cancelado el TPS de Nicaragua y Haití, lo que representa el retorno de unos 55,000 inmigrantes a sus países de destino.

Otros afectados

Un censo realizado por Cancillería indica que en Estados Unidos viven 2.8 millones de salvadoreños. De este dato 30,000 están bajo el programa de Acción Diferida de Llegados en la Infancia (DACA), 190,000 son beneficiados por TPS, mientras el resto obtuvo una residencia permanente o viven de manera irregular.

El censo también indica que la mayoría de personas bajo el estatus temporal tuvo uno o varios hijos en Estados Unidos, por lo que hasta la fecha se registran al menos 192,000 niños que quedarían desprotegidos si sus padres son deportados, en caso de que el programa sea cancelado en las próximas horas.

Aunque no todo es malo, pues muchos de los niños de padres de El Salvador pueden facilitar una estadía permanente para sus progenitores pues la Ley de Estados Unidos lo permite, siempre y cuando sean mayores de 18 años.

2 Estados Unidos solo prolongo por seis meses el TPS para los hondureños.

“No se van a ir”

Para el líder salvadoreño, una respuesta desfavorable por parte del gobierno estadounidense no significa que los salvadoreños se irán de ese país. “A lo mejor un pequeño porcentaje regresa porque están asustados, porque ven que se está poniendo la situación difícil, pero no los van a ir a buscar, obviamente tienen todos los datos, pero si no tienen un récord delincuencial no los van a buscar”, afirmó.

Detalló que Estados Unidos no tiene la cantidad suficiente de agentes para comenzar a deportar a todos los que estén bajo el TPS, lo que facilitaría las condiciones para que los beneficiados cambien de domicilio y de trabajo para no regresar al país centroamericano.