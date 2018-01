Donald Trump dice haber obrado 100% en forma correcta en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que todo lo que ha hecho “es ciento por ciento correcto” en referencia a la investigación del fiscal especial sobre la intromisión rusa en los comicios de 2016 e insistió en que su equipo de campaña nunca se coludió con Moscú ni cometió delito alguno.

Ante la prensa reunida en Camp David, donde Trump se reunió con líderes republicanos del Congreso y miembros del gabinete para examinar la estrategia legislativa 2018, el mandatario afirmó que su equipo se ha conducido en forma “abierta” con el fiscal especial Robert Muelle y “no ha hecho nada incorrecto”.

El gobernante lamentó la gran atención sobre los presuntos vínculos con Rusia al afirmar que la pesquisa es “muy pero muy mala para nuestro país. Hace parecer a nuestro país como bobo y este es un país que no quiere eso, y no parecerá bobo mientras yo esté aquí”.

Lea también: El Pentágono se prepara en caso de represalias de Pakistán

Numerosos medios noticiosos, entre ellos The Associated Press, informaron que Trump ordenó al abogado de la Casa Blanca comunicar al secretario de Justicia, Jeff Sessions, que no se retire de la investigación del Departamento de Justicia sobre los posibles vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump.

La decisión de Sessions de apartarse de la pesquisa había obligado el nombramiento de Mueller.