Incertidumbre rodea nueva fase de negociaciones del DACA; 800 mil jóvenes hispanos desamparados  

Washington, Estados Unidos

El programa que protege a 800 mil jóvenes vuelve a estar sobre la mesa de negociaciones del Congreso de Estados Unidos.

Desde el miércoles por la tarde demócratas, republicanos y la Casa Blanca comenzaron las sesiones a puerta cerrada para encontrar un punto de acuerdo que les permita aprobar una ley que legalice la permanencia de cientos de jóvenes en el país.



Sin embargo, la atención del Congreso se centró en el presupuesto del funcionamiento del gobierno, lo que pone al Dream Act en un punto bajo en las negociaciones, pues el presupuesto debe estar aprobado el 19 de enero.



En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, indicó que cualquier acuerdo sobre los dreamers debe incluir el muro fronterizo, seguridad en el interior del país, la eliminación de la lotería de visas y la inmigración familiar.



Por su parte, líderes demócratas emitieron un comunicado calificando la reunión como positiva e productiva indicando que van a seguir evaluando una fórmula para resolver rápidamente los problemas.



La sesión que estaba prevista para este jueves, se suspendió debido a las fuertes nevadas que han dejado el ciclón inhabilitando los pasos vehiculares.

38 mil hondureños están amparados bajo este programa, muchos solicitaron asilo para poder tener más opciones a estudios.





Trump acusa a demócratas

Los activistas de origen hispano y los inmigrantes que regularizaron temporalmente su situación en Estados Unidos comenzarán en breve a "enamorarse" del Partido Republicano por la inactividad de los demócratas, vaticinó el presidente Donald Trump.



De acuerdo con un mensaje de Trump en Twitter, el Partido Demócrata "no está haciendo nada" por los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y solo está "interesado en la política".



Por ello, afirmó el mandatario, "los activistas de DACA y los hispanos comenzarán a enfrentarse a los demócratas, comenzarán a enamorarse de los republicanos y de su presidente".



"¡Porque nosotros nos concentramos en los resultados!", agregó.



En la Casa Blanca, la portavoz Sarah Sanders dijo que el presidente deseaba "una reforma migratoria responsable", pero declinó adelantar si el gobierno tenía algún tipo de plan alternativo para los jóvenes beneficiarios del programa DACA.



En tanto, la influyente Unión por las Libertades Civiles (ACLU) utilizó también la red Twitter para responder a Trump: "Recordatorio: Tú pusiste fin al DACA".

El programa DACA, aplicado durante el gobierno de Barack Obama, permitió regularizar a casi 800.000 jóvenes que habían ingresado a Estados Unidos en su infancia, traídos por los padres.



Trump anunció en septiembre pasado que no lo renovará, decisión que dejó a esos jóvenes en un limbo jurídico.



Al no renovar el DACA, Trump colocó a los demócratas en una situación difícil: si quieren negociar una solución para esos inmigrantes, deberán apoyar la asignación de recursos para la construcción de un controvertido muro en la frontera con México.



Durante meses, los líderes del Partido Demócrata en el Congreso insistieron en que no habría acuerdos con los republicanos si no se contemplaba una salida legal a los beneficiarios del DACA antes de fin de año.



Sin embargo, demócratas y republicanos sellaron un acuerdo de emergencia en diciembre para adoptar un presupuesto federal temporal que impida el cierre del gobierno, pero el gesto fue visto por los activistas como una traición de los demócratas.



La semana pasada el propio Trump despejó las dudas. "Los demócratas han entendido que no habrá una solución para el DACA sin el necesario MURO en la frontera sur y sin poner fin a la horrible cadena migratoria", expresó en un tuit.



La "cadena migratoria" es el mecanismo por el cual un inmigrante legalizado trae nuevos familiares al país, algo que la Casa Blanca y el Partido Republicano quieren impedir.



En diciembre, varias organizaciones sociales, iglesias, entidades no gubernamentales y hasta la poderosa Cámara estadounidense de Comercio pidieron al Congreso una solución urgente para los beneficiarios del DACA, conocidos en Estados Unidos como "Dreamers".



La protección temporal que ofrece el DACA comenzará a extinguirse a partir del 5 de marzo.

