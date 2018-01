Presidente de Perú pierde a ministro de Defensa por indulto a Fujimori  

Lima, Perú

La crisis política que atraviesa Perú tras el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó al exmandatario Alberto Fujimori se profundizó este miércoles con la renuncia del ministro de Defensa, Jorge Nieto, segundo miembro del gobierno que dimite tras conceder la medida de gracia.



"Sí, renunció, ya es un hecho", dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Defensa que pidió mantener su nombre en reserva.



Desde hace días se rumoreaba en círculos políticos la renuncia de Nieto por discrepancias con Kuczynski sobre el indulto concedido a Fujimori en la víspera de Navidad, que cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad.



Nieto no estuvo presente en la juramentación del nuevo ministro del Interior hace una semana, lo que levantó suspicacias. El ministerio justificó su ausencia explicando que estaba enfermo.



El hasta ahora titular de Defensa es un político de izquierda que inicialmente fue ministro de Cultura de Kuczynski. Durante los setenta y parte de los ochenta fue integrante del Partido Comunista Revolucionario-Trinchera Roja, y protestó en las calles contra el régimen militar (1968-1980).



Nieto, un sociólogo de 66 años y magíster en Ciencia Política, pasó al Ministerio de Defensa para reemplazar a Mariano González, que dejó su cargo.



Hace una semana renunció el popular ministro de Cultura, Salvador del Solar, por discrepar también con el indulto, que ha sido criticado por organizaciones internacionales.



Hace dos semanas dimitió el titular del Interior Carlos Basombrío, quien se marginó cuando el Congreso debatía la destitución de Kuczynski por no revelar asesorías a la constructora brasileña Odebrecht.



Kuczynski se salvó de la destitución en el congreso con votos de un sector del partido fujimorista Fuerza Popular, controlado por Kenji Fujimori, congresista e hijo menor del exmandatario.



Protestas

Fujimori (1990-2000), de 79 años, sufrió una hipotensión y una arritmia el 23 de diciembre, por lo que fue trasladado a la clínica desde prisión, donde cumplía una condena de 25 años por corrupción y crímenes contra la humanidad durante su régimen. Al día siguiente, Kuczynski lo indultó.



Ese beneficio presidencial provocó también la renuncia de algunos funcionarios, mientras que tres legisladores abandonaron el partido gobernante. Además, profundizó la división entre fujimoristas y antifujimoristas, en la que Perú está sumida hace más de dos décadas.



Miles de peruanos salieron a las calles a manifestarse contra el perdón presidencial. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, izquierda) convocó junto a otros gremios a una jornada nacional de protesta el 11 de enero.



Kuczynski justificó el indulto alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que Fujimori muera en prisión.



"Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza". dijo.

Le puede interesar: Al menos 16 desaparecidos en Perú por caida de puente colgante