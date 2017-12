Cierra iglesia en Detroit por temor a redadas migratorias

Detroit, Estados Unidos

Después de más de 100 años, una iglesia católica en Detroit cerrará sus puertas en parte porque los feligreses hispanos que la visitan temen a los operativos de inmigración.



La última misa en All Saints se celebrará el domingo. Se alentará a la congregación de 300 familias a asistir a St. Gabriel, una iglesia cercana.



All Saints se fundó en 1896 y ha estado en su sitio actual desde principios de los años 1900, informó el sábado el diario Detroit Free Press.



El pastor de St. Gabriel, el reverendo Marc Gawronski, dijo que hay muchas razones para el cierre de All Saints. La iglesia tiene finanzas débiles, necesita reparaciones y ha estado perdiendo miembros. Un proyecto de construcción en la autopista Interestatal 75 ha perjudicado la asistencia. Agregó que ha habido un aumento en las redadas de migrantes.



Los federales han aceptado informalmente no acudir a las iglesias para arrestar gente, dijo el reverendo. Sin embargo, las personas “incluso están nerviosas de poder levantarse por la mañana e ir a la iglesia”.



Solo tres personas asistieron a una misa en español el miércoles por la noche, informó Free Press.



En 2012, el arzobispo de Detroit les dijo a All Saints y St. Gabriel que hicieran planes para una eventual fusión.



Ila Mae Lancendorfer, de 81 años, vive a solo unas cuadras de All Saints. En esta iglesia ella ha celebrado varios hitos personales, como bautismo, primera comunión y matrimonio. Además, fue la directora de música durante 30 años.



“La iglesia ha sido solo una parte muy importante de mi vida, toda mi vida”, dijo Lancendorfer.





