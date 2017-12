Al menos 14 muertos en el incendio de un restaurante en Bombay

Bombay, India

Al menos 14 personas murieron el jueves por la noche en un enorme incendio que arrasó un popular restaurante de Bombay, que puso de manifiesto los fallos en materia de seguridad en India.

Once de las víctimas eran mujeres jóvenes que participaban en un cumpleaños en la azotea de este establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad, donde el fuego se originó poco después de medianoche.

Los médicos precisaron que muchas habían muerto de asfixia al intentar huir del fuego.

Medios locales informaron que numerosas víctimas no lograron escapar, al verse atrapadas después de que un cielorraso se hundiera.

El incendio fue extinguido el viernes por la mañana. El techo del edificio estaba totalmente destruido, observó un periodista de la AFP en el lugar.

Asfixia

"Catorce personas murieron por sus heridas y el resto de las víctimas han sido dadas de alta del hospital KEM. La mayoría de las muertes fue por asfixia", indicó a la AFP Avinash Supe, del hospital King Edward Memorial de Bombay.

S. Jaykumar, comisario de la policía en la capital financiera de India, había informado anteriormente de un balance de 15 muertos.

La policía indicó que se inició una investigación que apunta principalmente hacia los propietarios del restaurante, situado en Kmaala Mills, un complejo que también alberga tiendas y hoteles.

El fuego se declaró poco después de medianoche en el restaurante, situado en el último piso del edificio, antes de propagarse a dos bares cercanos, destruyendo todo el inmueble en una media hora, según varios medios de comunicación.

Una mujer que se encontraba en el edificio relató los desesperados intentos de huir de las llamas.

"Hubo una estampida y alguien me empujó", explicó en Twitter Sulbha Arora. "La gente corría por encima de mí mientras que el techo, ardiendo, se derrumbaba. Todavía no sé cómo salí viva de allí".

Entre las víctimas, se encontraban los hermanos Dhariya y Vishwa Lalani, ambos en la veintena, que estaban cenando en el restaurante. Fueron sepultados el viernes.

Su primo, Viral Chheda, afirmó que ambos estaban sentados cerca de la salida y que consiguieron escapar, pero que regresaron al darse cuenta de que no sabían donde estaba su tía. Ella también falleció.

"Estamos completamente destrozados", dijo Chheda a la AFP durante el entierro de sus primos, reclamando que los responsables del incendio sean llevados ante la justicia.

Varios órganos de prensa también cuentan con oficinas en ese edificio, como Times Now, Mirror Now y ET Now, también alcanzados por el fuego.

Times Network, al frente de varios canales nacionales, afirmó que el incendio había afectado sus instalaciones pero que todos sus empleados fueron evacuados de forma segura.

Las imágenes grabadas durante la noche por canales de televisión mostraban un desfile de ambulancias y camiones de bomberos en los alrededores del edificio.

El presidente indio, Ram Nath Kovind, expresó sus condolencias en Twitter.

"Pienso en las familias enlutadas en estas horas de tristeza", tuiteó por su parte el primer ministro, Narendra Modi.

Los incendios accidentales son muy corrientes en India a causa de las escasas normas de seguridad y la ausencia de controles.

Hace unas semanas, 12 obreros murieron mientras dormían a causa de un incendio en Bombay.