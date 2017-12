Guatemala afirma "decisión soberana" de trasladar su embajada a Jerusalén

Ciudad de Guatemala

Guatemala defendió su decisión "soberana" para trasladar la embajada en Israel a Jerusalén, tras estimar que no afectará la relación bilateral con otros países al alinearse con la propuesta de Estados Unidos.



"Yo esperaría que no (se afecte la relación bilateral) porque son decisiones de política exterior y decisiones soberanas de Guatemala", afirmó en rueda de prensa la canciller Sandra Jovel.



"En todo caso, nosotros estamos atentos a poder conversar con los países que así lo consideren, pero creería que no debería de haber ningún problema con otros países", agregó Jovel, tras preguntas sobre si las relaciones exteriores del país podrían verse afectadas por el anuncio hecho el domingo por el presidente del país, Jimmy Morales.



Morales informó en redes sociales sobre una conversación que mantuvo con el primer ministro de Israel, Benajmin Netanyahu, a quien le prometió el traslado de la sede diplomática guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén.



Guatemala es el primer país después de Estados Unidos en anunciar una medida de ese tipo, que se produce en medio de tensiones por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump.



Jovel también dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada telefónica "por parte de ningún embajador con relación a este tema y la verdad es que son decisiones de política exterior y soberana del Estado de Guatemala".



"Lo que estaríamos haciendo es retornando nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén, donde la tuvimos hace muchos años. En el 78 nosotros la retiramos (de Jerusalén) por algunas situaciones que se dieron en ese momento", recordó.



La jefa de la política exterior de este país aclaró que desconoce el tiempo necesario para concretar el traslado de la sede diplomática.



"No tengo un tiempo estimado en cuánto se dé este traslado, pero tampoco estoy diciendo que va hacer mañana mismo", afirmó.



La canciller también descartó consecuencias económicas para miles de familias productoras ante un eventual rechazo de países árabes a comprar cardamomo guatemalteco.



"Existen unas 350.000 familias productoras de cardamomo con relación a la exportación. Sin embargo, estos productores lo hacen a través de terceras personas y la situación no es la misma que años atrás", comentó, en alusión a protestas de hace más de dos décadas por una situación similar.



El expresidente Ramiro de León Carpio (1993-1996) tomó la decisión de trasladar la embajada en Israel a Jerusalén, pero se retractó cuando los países islámicos le cerraron las puertas al mercado guatemalteco, el primer exportador del aromático del mundo.

