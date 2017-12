Excarcelan a otros ocho opositores en Venezuela, suman 44 

Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela liberó a otros ocho opositores la madrugada de este lunes, con lo que ascienden a 44 los excarcelados por recomendación de la Asamblea Constituyente oficialista.



"Ya son 44 los liberados entre el 23 y el 25 de diciembre. Es importante destacar que eso solo representa 16% de los presos políticos. No es una cantidad importante", dijo a la AFP Alfredo Romero, director de la ONG de derechos humanos Foro Penal.



La Comisión de la Verdad, creada en el seno de la Constituyente, recomendó el sábado a la justicia y al presidente Nicolás Maduro liberar para Navidad a más de 80 opositores encarcelados.



"Al gobierno le interesa disminuir el número de presos políticos para disminuir el costo que representan. Aún hay 227 presos políticos, el número más alto para cualquier Navidad", explicó Romero.



En la noche del sábado comenzó a ser liberado un primer grupo.



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) celebró la liberación de "presos políticos" al sostener en un mensaje en Twitter que "nunca debieron estar privados de libertad" pues "trabajar por reconstruir el país arruinado por el régimen no es un delito".



Lo más de 80 opositores beneficiados con la medidas sustitutivas de privación de libertad participaron en protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos en 2014 y este año otros 125 fallecidos.



Entre los liberados figuran el alcalde de Irribarren (Barquisimeto, estado Lara), Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao (este), bastión opositor de Caracas.



La madrugada de este lunes, precisó Romero, salieron ocho jóvenes detenidos durante las manifestaciones de este año.



La situación de los políticos encarcelados forma parte de negociaciones entre gobierno y oposición en República Dominicana para resolver la grave crisis política y económica del país y cuya tercera ronda se realizará el 11 y 12 de enero.



"No se pueden usar a los presos como fichas de negociación. Se debe exigir la liberación de todos", expresó Romero.