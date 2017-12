Las tensiones por Jerusalén ensombrecen la celebración de la Navidad en Belén

El domingo por la noche, en la basílica de San Pedro, Francisco celebrará la misa del gallo. El lunes, en la plaza San Pedro, pronunciará su quinto mensaje de Navidad 'Urbi et Orbi' (A la ciudad y el mundo). Foto: AFP

Jerusalén, Palestina

Los scouts palestinos desfilaron este domingo en Belén al son de gaitas y tambores para festejar la Navidad, pero este año las celebraciones están ensombrecidas por las tensiones en la región tras la ola de indignación causada por la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.



Centenares de millones de cristianos en todo el mundo se preparan este domingo para celebrar el nacimiento en Belén de Jesucristo, según la tradición cristiana.



El controvertido anuncio efectuado el 6 de diciembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, desató manifestaciones y enfrentamientos en varios países y también en la propia Belén, en Cisjordania ocupada, donde los fieles participan este domingo en una misa de medianoche en la iglesia de la Natividad.



En este contexto, el papa Francisco lanzó este domingo en el Vaticano, al final del Angelus, un llamado a la "paz para todo el mundo, especialmente para los poblaciones que más sufren por culpa de los conflictos".



El domingo por la noche, en la basílica de San Pedro, Francisco celebrará la misa del gallo. El lunes, en la plaza San Pedro, pronunciará su quinto mensaje de Navidad "Urbi et Orbi" (A la ciudad y el mundo).



- Más dispositivos policiales -

En estas fechas, Belén suele estar llena de turistas, pero hasta ahora la localidad parece vacía debido a los temores de que haya enfrentamientos entre manifestantes palestinos y el ejército israelí.



El arzobispo Pierbattista Pizzaballa, uno de los más altos dignatarios católicos de Medio Oriente, dijo que "decenas" de grupos anularon sus visitas previstas por el miedo a disturbios.



Los cerca de 50.000 palestinos cristianos representan casi un 2% de la población de Cisjordania y Jerusalén Este, mayoritariamente musulmana.



Un portavoz de la policía israelí dijo que se desplegarán efectivos adicionales en Jerusalén y en los controles de Belén para facilitar los viajes y el acceso de "miles de turistas y de visitantes".



Israel ocupó Jerusalén en 1967 y después la anexionó, aunque la comunidad internacional ha evitado reconocer a Jerusalén como su capital, y considera que su estatuto debe ser negociado.



Los palestinos consideran Jerusalén Este como la capital del Estado al cual aspiran y el anuncio de Trump fue interpretado por ellos como un rechazo al derecho a tener una capital en esta zona.



En un comunicado previo a la Navidad, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, dijo que el anuncio de Trump "alentó una desconexión ilegal entre las ciudades santas de Belén y Jerusalén".



Abas llamó a "los cristianos del mundo a que escuchen las voces verdaderas de los cristianos nativos de la Tierra Santa (...) que rechazan con fuerza el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel".



"Ellos son los descendientes de los primeros seguidores de Jesucristo y son una parte integral del pueblo palestino", afirmó Abas, que se refirió a la comunidad local de cristianos como "una parte inherente de nuestras sociedades".



El presidente turco, Recep Tayyip Ergogan, dijo por su parte que había hablado con el papa sobre Jerusalén. "No es un tema que afecte solo a los musulmanes, sino también a los cristianos y a toda la humanidad", afirmó en una rueda de prensa en Jartum este domingo.



- Ataque contra una iglesia -

En Egipto, los coptos, que celebran la Navidad el 6 de enero, sufrieron el sábado el ataque contra una iglesia cuando una multitud entró en el templo ubicado en Atfih, a unos 100 km al sur de El Cairo, destruyó lo que había en su interior y después agredió a los cristianos presentes.



La minoría cristiana de Egipto, que representa un 10% de los 100 millones de habitantes de este país de mayoría musulmana, ha sufrido cerca de 20 incidentes de este tipo durante 2017.



En Irak, este año marca un cambio para mejor para la comunidad cristiana en la ciudad de Mosul. Allí, los cristianos celebraron una misa por primera vez en años, después de que la ciudad fuera liberada del control del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en julio pasado.



En Siria, en otro exfeudo del EI, Raqa, reconquistado en octubre por una coalición de kurdos y árabes, habrá aún que esperar para recuperar el espíritu navideño: aunque dos históricas iglesias cristianas han sido desminadas, los habitantes aún no han vuelto a ellas.



En cambio en Homs (centro de Siria), la comunidad cristiana celebrará la Navidad por primera vez desde que la ciudad fuera reconquistada por las fuerzas del régimen de Bashar al Asad, con procesiones, recitales, espectáculos y decoraciones entre las ruinas.



En Europa, donde la amenaza de grupos yihadistas sigue presente, cerca de 100.000 efectivos de seguridad serán movilizados el domingo y el lunes en Francia, para garantizar la seguridad de las fiestas navideñas y la de los lugares turísticos y los espacios de culto, dijo una fuente oficial.

