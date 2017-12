Venezuela libera a primer grupo de 80 opositores que serán excarcelados por Navidad

Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela decidió liberar durante las fiestas navideñas a unos 80 opositores que participaron en violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro este año y en 2014, un primer grupo de los cuales fue excarcelado la noche de este sábado.



La presidenta de la oficialista Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, anunció la decisión de la Comisión de la Verdad -que ella encabeza- y recibió en la tarde a varios de los presos que serían liberados esta noche, tras exámenes médicos, para "pasar las navidades con sus familiares".



En el grupo está el alcalde de Irribarren (Barquisimeto, estado Lara), Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao (este), bastión opositor de Caracas.



"Me siento feliz por la libertad, estoy con mi familia que (...) fue el gran soporte, fue una prueba dura, bastante difícil. Fue una detención arbitraria, injusta, no cometí ningún delito", declaró Ramos a periodistas, al salir en libertad.



La Comisión de la Verdad, creada por Maduro e instalada en el seno de la Constituyente, recomendó las excarcelaciones al mandatario y a los órganos de justicia, según Rodríguez para contribuir a la "paz y reconciliación".



Se trata de personas arrestadas durante las protestas que exigieron la salida de Maduro en 2014, que dejaron 43 muertos, y las que se registraron entre abril y julio pasados, con saldo de unos 125 fallecidos.



"El diálogo va chévere"

La oposición venezolana había pedido a Maduro liberar a "presos políticos" antes de Navidad como una señal de que corregirá su rumbo.



La situación de los políticos encarcelados forma parte de negociaciones que llevan a cabo el gobierno y la oposición en República Dominicana para resolver la grave crisis política y económica del país, y cuya tercera ronda será el 11 y 12 de enero.



"En criollo podríamos decir que el diálogo va chévere (...) va bien (...). Nos daremos el Año Nuevo con la oposición venezolana en Santo Domingo", dijo Rodríguez.



"Con esto el Gobierno de Venezuela deja expresada su disposición de continuar con el diálogo de negociaciones para alcanzar un acuerdo mediante una solución pacífica, democrática y estable", reaccionó el canciller de Dominicana, Miguel Vargas, según un comunicado leído en VTV.



El exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañante del diálogo, celebró la medida, al considerar que ayudará a la "reconciliación".



"Este importante paso fortalece las expectativas de un acuerdo de convivencia democrática y de paz para Venezuela", subrayó Rodríguez Zapatero en un comunicado.



"Todavía faltan muchos"

Según la presidenta de la Constituyente, los beneficiados son procesados o condenados "tanto en la jurisdicción civil como militar" y entre las "fórmulas alternativas a la privativa de libertad" propuestas figura el trabajo comunitario.



Aseguró además que quienes resulten beneficiados deberán presentarse ante la Comisión en los próximos días "como un sentido pedagógico, de la cultura de paz y tolerancia".



"Que se entienda definitivamente que los hechos promovidos por la oposición venezolana extremista y que causaron la muerte de venezolanos no vuelvan a repetirse", expresó Rodríguez.



Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 268 presos políticos, lo que el gobierno niega pues asegura que se trata de detenidos por acciones de violencia, conspiración o traición.



Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, indicó que tras ser trasladados a la Cancillería los 13 detenidos fueron llevados de nuevo a la cárcel de El Helicoide, en Caracas, "para exámenes médicos".



"Nunca han debido estar presos! Exigir respeto a la Constitución y un mejor país nunca puede ser un delito! Todavía faltan muchos!", aseguró en su Twitter el líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles.



El pasado jueves, el Mercosur exigió a Venezuela la liberación de opositores presos y el respeto a la democracia y los derechos humanos, en una cumbre regional del bloque celebrada en Brasilia.



El opositor preso más emblemático es Leopoldo López, en arresto domiciliario desde el pasado 6 de agoto y quien cumple una condena de casi 14 años acusado de incitar a la violencia en 2014.