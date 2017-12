Hombre secuestró y violó a su hermana menor durante un mes

Ciudad de México, México

Un hombre de 38 años de edad, fue capturado por elementos de la Policía Municipal de México, luego de ser acusado de secuestrar, violar y torturar a su hermana de 23 años de edad.

El hombre, quien volvió al país azteca después de 15 años de estar en Estados Unidos, fue recibido por sus nueve hermanas en sus casas, sin imaginar que este dañaría a una de ellas.

Le puede interesar: Muere el primer astronauta que flotó libremente en el espacio

“Decía que si me salía me mataba. Él se salía (de la casa) y me encerraba a mí con una cadena”, relató la joven a la cadena de noticias estadounidense Univisión, mientras mostraba las heridas que su pariente le había provocado en sus manos.

Tras varios días sin ver a su hermana, los familiares se comunicaron con las autoridades, quienes arrestaron al sujeto, para posteriormente acusarlo de violación, secuestro y lesiones ocasionadas a su hermana menor.

La familia del detenido cree que él es adicto a algún tipo de narcótico porque presentaba repentinos cambios de temperamento y pérdida de control.

De interés: Salvadoreños pedirán a Estados Unidos renovar TPS a sus compatriotas