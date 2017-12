Kuczynski acepta renuncia de ministro del Interior tras eludir la destitución  

Lima, Perú

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aceptó este viernes la renuncia del ministro del Interior, Carlos Basombrío, horas después de salvarse de ser destituido por el Congreso por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.



"Salgo de hablar con el presidente. Le he reiterado mi renuncia y él la ha aceptado", indicó Basombrío en su cuenta de Twitter luego de reunirse con el mandatario en su casa por la mañana.



Basombrío no explicó que las razones que lo llevaron presentar su renuncia el domingo pasado, mientras Kuczynski enfrentaba una tempestad política tras revelarse que empresas vinculadas a él habían recibido millonarios pagos por asesorías a Odebrecth, lo que indujo a la oposición a presentar en el Congreso una moción de vacancia presidencial, que fue rechazada el jueves.



"No voy a responder a especulaciones, por falsas o ciertas que sean, sobre el motivo de mi renuncia y sobre lo sucedido en los últimos días", anotó Basombrío.



Manifestó que la renuncia se hará efectiva "después de fiestas", a fin de tener una transición ordenada.



Basombrío, cuya responsabilidad es velar por la seguridad interna del país, es la primera baja en el gabinete en medio de las turbulencias del caso Odebrecht, que además de poner a Kuczynski contra las cuerdas ha llevado a dos expresidentes peruanos a enfrentar causas judiciales: Ollanta Humala (quien está en prisión preventiva) y Alejandro Toledo (prófugo en el exterior).



Kuczynski se salvó el jueves de ser destituido por el Congreso por mentir sobre sus vínculos con Odebrecht, luego de que la oposición no lograra los votos necesarios para declarar la vacancia del mando por divisiones en sus propias filas.

