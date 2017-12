Kuczynski, el "gringo" que baila, conserva su "último trabajo"

Lima, Perú

Entre bromas decía que la presidencia sería su último trabajo, alegando que por su edad estaba más cerca de una jubilación que de buscar perpetuarse en el poder. La frase aludía, sin nombrarla, a su rival electoral Keiko Fujimori, de quien se sospechaba que en caso de ganar podía modificar la Constitución para buscar una reelección.



Al exbanquero de Wall Street y empresario, se le conoce como "el gringo" por su marcado acento anglosajón heredado de una educación en Estados Unidos y Gran Bretaña. Se graduó en política, filosofía y economía en Oxford y en administración pública en la Universidad de Princeton.



Influyó el hecho de contar, además, con la nacionalidad estadounidense, a la que debió renunciar para postular a la presidencia. En Perú, se lo conoce popularmente como PPK, por las iniciales de su nombre, una fórmula sencilla para un apellido impronunciable para la mayoría de sus compatriotas.



Casado dos veces, ambas con estadounidenses, Kuczynski es padre de cuatro hijos. Desde 1997 su esposa es Nancy Lange, prima de la actriz Jessica Lange.



Es crítico del proteccionismo comercial, que enarbola el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, coincidió con él en sus condenas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.



Ha sido uno de los promotores del Grupo de Lima, que reúne a una docena de países críticos del gobierno venezolano.



- La nube de PPK -



Paradójicamente, Kuczynski proyectó mejor imagen fuera de Perú que dentro de su país. Su talante dio pie a la imagen de un presidente que parecía vivir en una nube, en un mundo paralelo que le permitiría llevar su mandato en paz, sin pelear con sus adversarios, para acabar su gestión feliz y cerrar así lo que parecía una brillante hoja de vida, tanto pública como privada.



Percibido como un hombre frío y poseedor de un cáustico sentido del humor, sus recurrentes bromas fuera de lugar empezaron a no encajar en el imaginario peruano.



Como PPK integró en el pasado directorios de varias empresas, sus detractores habían expresado temores de que desde la presidencia defendería intereses particulares. "Esas son tonterías. Mis manos están limpias", respondió Kuczynski.



"Yo no soy político, soy un economista que quiere hacer algo por su país", dijo el también concertista de flauta traversa del Royal College of Music. Su afición a las artes se la inculcó su madre, Madeleine Godard, de origen franco-suizo y tía del cineasta Jean-Luc Godard.



Nacido en Lima el 3 de octubre de 1938, en el ambiente amazónico el presidente pasó gran parte de su infancia. Ahí forjó su fortaleza de carácter y resistencia a la adversidad, que este jueves le ayudó a superar el intento de destitución.