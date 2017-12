Estos son los candidatos en las elecciones regionales en Cataluña

Madrid, España

Los votantes catalanes elegían el jueves entre una variada oferta de candidatos en las elecciones regionales, como el fugitivo expresidente, un ex vicepresidente encarcelado cerca de Madrid y una recién llegada que se ha planteado como la respuesta interna al separatismo catalán.



Sin embargo, el resultado podría depender de un partido minoritario que se opone a la independencia de España pero defiende un referendo vinculante sobre la cuestión.



A continuación, un vistazo a los principales políticos catalanes que se presentan a las disputadas elecciones:



CARLES PUIGDEMONT

El experiodista de 54 años se ha convertido en el enemigo número 1 de España.



Puigdemont intenta recuperar la presidencia regional dos meses después de ser destituido del cargo por el gobierno central español, tras una declaración ilegal de independencia en el parlamento catalán.



Sin embargo, Puigdemont huyó a Bruselas en lugar de declarar en España en un caso en el que se le investiga por rebelión y sedición, entre otros posibles delitos.



Dado que la ley española solo puede inhabilitar para la actividad política a alguien que ha sido condenado, Puigdemont dirige la campaña de su partido “Junts per Catalunya” desde Bélgica.



Puigdemont confía en que una victoria en las urnas presione a España para que le permita evitar la cárcel si regresa.



ORIOL JUNQUERAS

A diferencia de Puigdemont, el que fuera su número dos ya está en prisión.



Junqueras acató una citación judicial española y fue encarcelado mientras se dirime la pesquisa sobre la declaración de independencia del 27 de octubre.



El ex vicepresidente catalán, carismático y convencido de la causa secesionista, intenta liderar a su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, desde una cárcel a las afueras de Madrid.



Sucesivos sondeos han mostrado que ERC es el partido con más posibilidades de ser el más votado, aunque ni siquiera se acercaría a una mayoría parlamentaria.



Pero dado que el futuro político de Junqueras parece tan sombrío como el de Puigdemont, es la número dos de la lista de ERC, Marta Rovira, quien está en mejor posición para convertirse en la líder de una coalición de gobierno independentista.



INÉS ARRIMADAS

Nacida en el sur de España pero con un dominio fluido del catalán, Inés Arrimadas, de 34 años, personifica la narrativa contraria al separatismo catalán.



Arrimadas ha mostrado un ascenso meteórico desde su inicio en la política en 2012 con el partido liberal Ciudadanos, que tocó una fibra sensible con los catalanes que también se sienten españoles tras su fundación en Barcelona hace 11 años, como una respuesta local al movimiento secesionista.



Pese a su falta de experiencia, demostró ser una líder fuerte de la oposición en la última legislatura del parlamento catalán y ha tomado con éxito el estandarte de la causa antisecesionista.



MIQUEL ICETA

Aunque se opone a la independencia, Iceta se ha adueñado del término medio como la voz de la razón tranquila en una campaña muy polarizada.



Se espera que ayude a los socialistas a recuperar presencia en la cámara regional tras las enormes pérdidas que coincidieron con el auge del sentimiento separatista.



Iceta, de 57 años, saltó a la fama por sus improvisados pasos de baile en un acto de campaña en las elecciones anteriores, pero se ha ganado el respeto de sus rivales por sus buenas formas y sus llamadas al diálogo.



Esa buena voluntad podría darle una pequeña posibilidad de liderar una coalición de fuerzas, en función del resultado.



XAVIER GARCIA ALBIOL

Garcia Albiol es un hombre de gran estatura enfrentado a una tarea descomunal.



El exjugador juvenil de baloncesto es el candidato en Cataluña del Partido Popular, que gobierna España.



Pero por resiliente que sea en las elecciones nacionales la formación conservadora que lidera el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en Cataluña parece dirigirse a una debacle.



Lejos de aparecer como el salvador de los catalanes unionistas, los sondeos indican que el PP tendrá problemas para mantener el discreto 8,5% de votos que consiguió en 2015.



CARLES RIERA

Riera es el nuevo rostro del partido de ultraizquierda CUP, que representa a los elementos más radicales del independentismo.



Aunque solo obtuvo 10 escaños en la cámara de 135 puestos, el apoyo de sus legisladores fue crucial para mantener en el cargo a la coalición de Puigdemont y sostener la iniciativa independentista en los últimos dos años. La CUP ha pedido una campaña de desobediencia.



Riera dijo hace poco que “obviamente ya vivimos en una república” que solo se vio “interrumpida” por la intervención de las autoridades centrales españolas.



XAVIER DOMÈNECH

Si las previsiones se cumplen, Domènech podría ser el socio clave para formar el próximo gobierno.



Su grupo de izquierdas Catalunya en Comú, la rama local del partido español Podemos, es el único de los siete que se presentan que no tiene una postura clara sobre la cuestión de la independencia.



Domènech ha criticado a los separatistas por romper la ley en su intento de secesión, y tachado de innecesariamente dura la intervención posterior del gobierno español.



Los sondeos muestran que el partido de Domènech podría tener la llave del próximo gobierno, ya sea apoyando a una coalición de partidos independentistas o a otra de unionistas.



El partido ha pedido un referendo legal sobre la independencia de Cataluña.

Le puede interesar: Participación catalana crece cinco puntos