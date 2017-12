Congreso peruano inicia sesión sobre destitución del presidente Pablo Kuczynski

Lima, Perú

El Congreso de Perú inició este jueves la sesión plenaria que debe culminar con la votación del pedido de destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski por haber mentido sobre sus lazos con la empresa brasileña Odebrecht.



"Vengo hoy a su solicitud para enfrentar de pie y dar la cara al país por una acusación falsa", dijo Kuczynski al iniciar sus descargos en la sesión iniciada a las 09h37 locales (14h37 GMT) y transmitida en vivo por el canal de televisión del Congreso. El único punto de la tabla es el debate del pedido de "vacancia" presidencial por "permanente incapacidad moral".

"Vengo a demostrar mi inocencia porque al parecer a eso es lo que se me obliga. No gozo de la presunción de inocencia, muchos de aquí han presentado su posición sin escucharme", añadió el mandatario de centro-derecha de 79 años.



Junto con negar que sea "corrupto", el mandatario afirmó que "lo que aquí está en juego no es la vacancia de un presidente, sino la democracia que tanto le costó al Perú recuperar".



"No soy corrupto y no he mentido, jamás he favorecido a ninguna empresa, siempre he actuado de acuerdo a ley y a la ética profesional", indicó, agregando que mientras era ministro la firma de su propiedad que prestó asesorías a Odebrecht era gestionada por su exsocio, el chileno Gerardo Sepúlveda.



Después de que el mandatario presente sus descargos, el Congreso peruano, dominado por la oposición fujimorista, realizará un debate y luego votará si destituye a Kuczynski.



La moción para destituirlo aparentemente cuenta con los votos suficientes.

El escándalo provocado por la constructora brasileña Odebrecht ha puesto en jaque a varios líderes latinoamericanos, pero el peruano Pedro Pablo Kuczynski puede convertise en el primer presidente que cae.

El mandatario comparece este jueves ante el Congreso para defenderse de las acusaciones que apuntan a que empresas vinculadas a él recibieron casi cinco millones de dólares por asesorar a la compañía brasileña.



"Yo no he mentido, no soy corrupto", ha repetido Kuczynski.



Su suerte parece estar escrita: 93 de los 130 diputados del Parlamento peruano pidieron abrir el proceso de destitución y se necesitan 87 votos para echarle.



Su posible destitución metería a Perú en un período incierto, con la sombra de convocar elecciones e impactando de lleno en su crecimiento económico.