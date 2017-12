Corte en San Francisco entenderá en 5 casos de DACA

San Francisco, Estados Unidos

Una corte federal en San Francisco sopesará este miércoles cinco casos en contra de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump, de poner fin a un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación, para determinar si las apelaciones tienen méritos para proceder o no.



El juez federal William Alsup escuchará los argumentos de los casos para ver si es que evita que Trump cancele el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia mientras las demandas de California y otros demandantes proceden en corte. El juez también está considerando el pedido del gobierno de Trump de desechar las querellas. No se prevé que Alsup falle de inmediato.



El programa en cuestión, conocido como DACA por sus siglas en inglés, ha protegido a unos 800.000 inmigrantes que fueron traídos de niños al país de manera ilegal o llegaron a Estados Unidos legalmente pero se quedaron sin autorización cuando expiraron sus visas. El programa actualmente incluye a cientos de miles de estudiantes de edad universitaria a quienes se conoce como dreamers.



En septiembre, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció que DACA sería anulado paulatinamente y dijo que el presidente Barack Obama abusó de su autoridad en el 2012 cuando creó el programa por decreto.



La decisión del gobierno de Trump desató una ola de demandas en varias cortes federales de todo el país, incluyendo una en Nueva York que fue presentada por 15 estados y Washington, la capital.



Alsup está considerando cinco otras demandas, incluyendo una presentada por California y otros tres estados, así como otra presentada por la junta del sistema de la Universidad de California.



Las querellas piden que la corte bloquee al gobierno para que no cancele DACA, argumentando que tal decisión no ha sido "explicada razonablemente" y está causando "daños catastróficos e irreparables a los beneficiarios de DACA" al obligarlos a decidir si abandonan o se quedan estudiando, trabajando o con sus familiares en Estados Unidos.

