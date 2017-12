A 12 sube el número de turistas que murieron en un accidente de ruta en el Caribe mexicano

México

Doce turistas murieron, entre ellos al menos un estadounidense, y decenas resultaron heridos este martes en un accidente de autobus cuando se dirigían a visitar una zona arqueológica en Quintana Roo, informó el gobierno de ese estado del este mexicano.



El autobús "llevaba 31 pasajeros, de los cuales 12 personas lamentablemente fallecieron, entre ellos un menor" y otras 18 personas resultaron heridas, informó la fuente en un comunicado.



Entre los fallecidos y heridos hay "ciudadanos de Estados Unidos, Suecia y Brasil", detalló el breve informe, sin dar mayores precisiones.



Las autoridades aún no dieron una lista oficial sobre nacionalidades y edades de las víctimas mortales, pero una fuente de Protección Civil dijo a la AFP bajo anonimato que confirmaba 12 muertos, entre ellos al menos un estadounidense, y que el número de heridos sería de al menos 13.



También precisó que en el autobus viajaban 33 personas, incluyendo a un guía mexicano que también falleció en el siniestro, y al chofer del transporte, quien se encuentra detenido por las autoridades.



Añade que entre los heridos, ocho son estadounidenses, tres brasileños y dos suecos.



"El 90% (de los muertos) son estadounidenses", precisó a la AFP la fuente de Defensa Civil.



Las autoridades mexicanas aún esperan confirmar la nacionalidad del total de los fallecidos.



De los 31 pasajeros, 23 llegaron a Quintana Roo en los cruceros "Celebrity Equinox" y "Serenade of the Seas", que zarparon el 16 de diciembre pasado del puerto de Miami, Estados Unidos, a las Islas Caimán, y el 15 de diciembre de Fort Lauderdale, Florida, hacia Cozumel, México, informó a la AFP Royal Caribbean Cruises, propietaria de los barcos.



El autobús se accidentó en la carretera de Mahahual cuando se dirigía a la zona arqueológica de Chacchoben por una carretera recta y con escaso tráfico. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.



El Mahahual, localizado a 350 km al sur de Cancún y cercano a la frontera con Belice, es una zona turística a la que arriban diversos cruceros internacionales.



Poca información

"La volcadura del autobús ocurrió en las primeras horas de la mañana y de inmediato se dio aviso a las autoridades (...) para las labores de rescate pertinentes", señaló la compañía turística.



"Estamos haciendo todo lo que podemos por nuestros huéspedes, incluyendo asistencia médica y transporte", dijo a la AFP una portavoz de Royal Caribbean que rechazó comentar sobre el accidente. En su cuenta de Twitter, la firma se limitó a dar sus condolencias.



La compañía de cruceros, fundada en Noruega y con oficinas en Miami, promociona viajes a la zona arqueológica de Chacchoben, localizada a unos 70 km de Chetumal, capital de Quintana Roo y fronteriza con Belice.



Desde Mahahual, que también cuenta con una zona de playas y restaurantes, parten diversos recorridos turísticos para los visitantes que llegan en los cruceros y son la principal fuente de ingresos del puerto.



Quintana Roo, donde se localizan Cancún y la Riviera Maya, es el destino mexicano más visitado por turistas extranjeros.

