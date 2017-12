Trump dice que no despedirá al fiscal especial que investiga injerencia rusa

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que no considera despedir al fiscal especial Robert Mueller, pese a que sus allegados atacan la credibilidad de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.



Con la investigación de Mueller acercándose al círculo íntimo a Trump, los republicanos han cuestionado su imparcialidad y presionan por designar a otro fiscal independiente.



Esas presiones condujeron a especulaciones de la que la Casa Blanca podría estar abonando el terreno para despedir a Mueller.



Trump sin embargo abatió esos rumores. "No", respondió cuando reporteros le preguntaron si iba a echar a Mueller de su cargo.



En una carta enviada a comisiones del Congreso, Kory Langhofer, abogado de la campaña de Trump, dijo que la Administración de Servicios Generales (GSA) "produjo ilegalmente" materiales privados, que incluyen comunicaciones privilegiadas que el fiscal especial Mueller utilizó como parte de su investigación, según el sitio de noticias Axios.



GSA es la agencia gubernamental que facilita las transiciones presidenciales.



Las acusaciones de Langhofer son el último movimiento de los republicanos tratando de generar dudas sobre la credibilidad de la investigación de Mueller, que ya ha impuesto cargos contra Michael Flynn, el exasesor de seguridad nacional de Trump, y a otras tres personas vinculadas a su campaña.



Langhofer escribió que la oficina de Mueller "recibió de la GSA decenas de miles de correos electrónicos, incluyendo un volumen significativo de material confidencial", según una copia de la carta publicada por el sitio web Politico.



"Mi gente está muy disgustada por esto", dijo Trump.



"No puedo imaginar que haya algo" en los correos electrónicos porque "no hay ningún tipo de colusión" con Rusia, añadió el mandatario.



Mueller fue designado luego de que Trump despidiera abruptamente al entonces director del FBI James Comey, que estaba a la cabeza de una investigación del caso sobre Rusia.



Un portavoz de Mueller, Peter Carr, respondió el domingo a las acusaciones.



"Cuando hemos obtenido correos electrónicos en el transcurso de nuestra investigación criminal en marcha, nos hemos asegurado de contar con el consentimiento del propietario de la cuenta o con el proceso criminal apropiado", dijo Carr según informó la cadena CNN.



Por su parte, el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, citado por la CNN y muy cercano a Trump, consideró que va siendo hora de que concluya la investigación.



"Tendría que terminarse rápidamente. Creo que no hay nada más qué descubrir (...), la gente quiere pasar a otra cosa", afirmó.



'Pasar página'

¿El ejecutivo estadounidense está preparando el terreno para la destitución de Mueller? Esta hipótesis es objeto de especulaciones en Washington.



"No hay la más mínima discusión sobre este tema en la Casa Blanca", declaró a NBC el consejero parlamentario de la Casa Blanca, Marc Short, estimando que es hora de "pasar página".



"Los contribuyentes han gastado millones y millones de dólares en esta investigación que, al día de hoy, no ha demostrado ninguna colusión con los rusos", argumentó.



Entretanto, muchos demócratas se indignan por la multiplicación de las acusaciones encaminadas a desestabilizar a Mueller, en un momento en el que las investigaciones se aceleran.



Dirigentes republicanos exhortaron el miércoles al Departamento de Justicia a designar a un nuevo fiscal independiente para investigar la presunta parcialidad del FBI después de la publicación en la prensa de mensajes de un oficial de la policía federal tratando a Trump de "idiota".



Para varios congresistas republicanos, este intercambio de mensajes entre un agente y una abogada del FBI, que formaban parte del equipo de Mueller, desacredita la investigación del fiscal especial.



Pero las declaraciones de Trump, dan por tierra con todas estas versiones, al menos por el momento.





