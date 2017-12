Israel advierte que no tolerará los disparos de cohetes palestinos

Base de Reim, Israel

El ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman advirtió este martes que no tolerará el lanzamiento de cohetes desde los territorios palestinos, en un contexto de tensión tras la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital israelí.



Desde ese anuncio, el 6 de diciembre, hay manifestaciones casi a diario en los territorios palestinos, con enfrentamientos con las fuerzas israelíes y lanzamientos de cohetes hacia territorio israelí desde la Franja de Gaza.



Algunos cohetes fueron interceptados por el sistema antimisiles israelí, otros cayeron sin llegar a Israel pero algunos si alcanzaron zonas habitadas cerca del territorio palestino, provocando daños materiales pero no víctimas.



"Ya teníamos claro que la declaración del presidente [Donald Trump] sobre Jerusalén tendría un precio y, lo vuelvo a decir, estamos dispuestos a pagarlo", dijo el ministro desde la base militar de Reim (suroeste).



"Pero no toleraremos [que los disparos de cohetes se conviertan] la rutina", advirtió.



Según Leiberman los disparos de cohetes no provienen del movimiento islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, sino de grupos salafistas rivales.

