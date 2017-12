Tres muertos y un centenar de heridos por accidente ferroviario en EEUU

Tacoma, Washington

DUPONT, Estados Unidos, 19 Dic 2017 (AFP) - Tres personas murieron y unas 100 resultaron heridas en el descarrilamiento de un tren este lunes en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos.



"Emergencia, emergencia, hemos caído", se escucha en el audio del operador del tren 501 de Amtrak, la red estatal interurbana de trenes de pasajeros, que cubría la ruta Seattle-Portland. "Tenemos vagones por todos lados y abajo en la autopista".



Cinco tripulantes y 77 pasajeros iban abordo de este tren que hacía un viaje inaugural por unas vías que antes servían para trenes de carga y militar, y fueron modernizadas para trasladar personas en trenes de alta velocidad.



Brooke Bova, portavoz de la policía del estado, dio el primer balance de víctimas luego que los bomberos requisaron cada uno de los vagones.



"Nos han dicho que hay tres bajas en este momento", indicó. Pero este balance puede cambiar: "Hay muchos heridos en estado crítico y no sabremos a ciencia cierta hasta que no recibamos actualizaciones del hospital", añadió.



De los 12 vagones y dos locomotoras, 13 terminaron fuera de los rieles y al menos dos cayeron sobre la carretera, junto a ejes y ruedas de tren y otros escombros de la destrucción.



Cinco carros y dos camiones fueron impactados. Otros vagones destrozados estaban regados entre los árboles de un bosque atravesado por las vías.



Entre las víctimas fatales no figuran conductores de la transitada autopista Interestatal 5, que se extiende desde la frontera de Estados Unidos con Canadá hasta la de México, informó la oficina del sheriff.



El tramo del incidente estará cerrado por lo menos por el resto del lunes, impactando también el tránsito.



- Crujidos, gritos -

El accidente se registró a las 7h40 locales (15h40 GMT) entre las ciudades de Tacoma y Olympia.



El tren pertenecía a Amtrak Cascades, propiedad de los estados de Washington y Oregon.



Las millonarias renovaciones de rieles y señalización permitirían viajes de alta velocidad con pasajeros y este lunes era "el primer día de uso con público después de días de inspecciones y pruebas", según un comunicado del departamento de Transporte de Washington.



"Habíamos pasado la ciudad de DuPont y parecía que íbamos a tomar una curva", indicó Chris Karnes, uno de los pasajeros, al canal KIRO-TV de CBS.



"De repente escuchamos ruido de crujidos y sentimos que nos dirigíamos hacia una colina. Lo siguiente que sé es que éramos lanzados al frente de nuestros asientos, las ventanas se rompen, nos detenemos y hay agua. La gente gritaba", añadió Karnes, que además es presidente de un grupo comunitario de asesoría sobre transporte en Pierce.



Varios fanáticos de trenes estarían abordo de este viaje inaugural.



- Sin sistema de control -

Los nuevos trenes de Amtrak Cascade, del fabricante alemán Siemens, incluyen el sistema Control Positivo de Trenes (PTC), que detiene el tren en situaciones peligrosas, pero que no estaba activado en esta línea de trenes, según el departamento de Transporte del estado de Washington (WSDOT) y el presidente de Amtrak Richard Anderson, que evitó comentar la velocidad a la que iba el tren en el momento del accidente.



Autoridades locales habían expresado su preocupación sobre viajes de alta velocidad -hasta 127 km/h- en zonas pobladas.



Don Anderson, alcalde de Lakewood, un suburbio de Tacoma, dijo al canal KOMO que advirtió al WSDOT que eran necesarias más medidas de seguridad. "Vuelve cuando haya un accidente y trata de justificar no haber puesto esas mejoras", habría dicho.



El presidente Donald Trump expresó en un acto oficial sus "más sinceras condolencias y oraciones por las víctimas" y dijo que el incidente es una razón más "para comenzar a arreglar inmediatamente la infraestructura".



"Siete billones de dólares gastados en el Medio Oriente mientras nuestras calles, puentes, túneles, vías férreas (y más) se desmorona. No por mucho más", escribió antes en Twitter.



Ocho personas murieron cuando un tren se descarriló en mayo de 2015 en Filadelfia. Iba muy por encima de la velocidad en una curva. En ese entonces, analistas dijeron que el PTC hubiera prevenido el accidente.