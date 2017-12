Trump dice que Rusia no está ayudando con Corea del Norte

WASHINGTON, Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump criticó a Rusia este viernes por no estar haciendo lo suficiente para presionar a Corea del Norte para que detenga su programa de armas nucleares.



"China está ayudando, Rusia no está ayudando. Nos gustaría tener la ayuda de Rusia", dijo Trump a periodistas en el exterior de la Casa Blanca.



Trump señaló que había hablado el jueves por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin sobre el asunto norcoreano.



"Dijo cosas buenas sobre lo que he hecho por el país en términos de economía, pero también dijo algunas cosas negativas sobre lo que está pasando en otros sitios", indicó.



"Pero el punto principal fue hablar sobre Corea del Norte, porque nos hubiera gustado tener su ayuda en Corea del Norte", agregó.



El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, habla este viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre cómo gestionar el tema de las armas nucleares de Corea del Norte y los ensayos de misiles de largo alcance.