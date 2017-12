Estados Unidos dice que pronto habrá cibersoldados en todos los campos de batalla  

Washington, Estados Unidos

El Ejército estadounidense se prepara para desplegar equipos de cibersoldados sobre el campo de batalla, indicaron responsables del Cybercom, el comando militar estadounidense especializado en guerra informática.



A pesar de que el Ejército está para atacar y destruir a un enemigo, la idea es utilizar medios no letales para "influir, crear confusión y tomar el control" de la batalla, explicó a periodistas el coronel Robert Ryan, comandante de una brigada de combate con base en Hawái, quien trabajó con algunos de los cibersoldados del Ejército norteamericano.



Estos soldados de nuevo tipo estuvieron integrados durante seis meses en unidades de infantería y con ellos elaboraron programas informáticos ajustados a las necesidades de cada unidad, que luego probaron durante ejercicios adaptados, explicó el coronel William Hartman, que forma parte del Cybercom por el Ejército, y convertido en comandante militar en agosto.



Esos ejercicios, que se realizan en el principal centro de entrenamiento del Ejército en el sur de California, comenzaron hace cerca de tres años, precisó.



Los cibersoldados son "capaces de asumir el control de la maniobra del equipo combatiente de la brigada con el fin de penetrar en las infraestructuras que existen en el centro de entrenamiento, y luego actuar como para que el adversario no pueda utilizar más internet", precisó el coronel Hartman.



No quiso entrar en detalles de lo que podían hacer estos soldados de infantería de nuevo tipo, ni precisó si ya habían sido desplegados en algún conflicto.



En mayo último, durante una audiencia en el Congreso, responsables del Pentágono explicaron que los especialistas del Cybercom habían tenido su bautismo de fuego frente al grupo Estado Islámico (EI) en Siria.



Según The New York Times, los cibersoldados fueron capaces, entre otras cosas, de ubicar "implantes" en las redes del EI para vigilar las comunicaciones de los yihadistas y en algunos casos pudieron incluso imitar o modificar mensajes de los líderes para dirigir a los combatientes hacia lugares que fueron inmediatamente bombardeados.

