Avión se estrella al despegar en Canadá, reportan heridos pero no muertos

Montreal, Canadá

Un avión ATR-42 se estrelló este jueves poco después de despegar del aeropuerto canadiense de Fond-du-Lac, al norte de la provincia de Saskatchewan (oeste), dejando múltiples heridos entre las 25 personas que iban a bordo pero no muertos, informó la policía.



El aparato se accidentó en horas de la madurgada de este jueves "a menos de un kilómetro de la pista" del aeropuerto de Fond-du-Lac, una localidad ubicada a poco más de 800 km al norte de Regina, la capital de esa provincia canadiense, según la Gendarmería real de Canadá (GRC, policía federal).



"Los 22 pasajeros y los tres miembros de la tripulación han sido evacuados del sitio del accidente y no hay muertes que lamentar", indicó la policía en un comunicado.



"Un cierto número de personas han resultado heridas, algunas de ellas seriamente necesitando su evacuación por aire" hacia hospitales, añadió la fuente.



El ATR-42, un turbohélice perteneciente a la pequeña compañía regional West Wind Aviation que puede transportar hasta 45 pasajeros, se dirigía hacia Stony Rapids, otro pequeño aeropuerto de la provincia.



Además de los primeros socorristas, se enviaron refuerzos al lugar del siniestro con el apoyo del ejército del aire canadiense.



La policía no ofreció detalles sobre las causas del accidente. Según imágenes publicadas en redes sociales, el avión se estrelló en un bosque al borde del aeropuerto, y un ala prácticamente intacta se encontraba aún unida al fuselaje.



Ligeras nevadas fueron informadas sobre la región por los servicios meteorológicos.

