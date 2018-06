¿Qué esperan los migrantes hondureños con el cambio de gobierno en España?

Eduardo Domínguez

Los hondureños en España también tienen sus expectativas con la llegada a la presidencia del socialista Pedro Sánchez este viernes, tras la votación en una moción de censura que desplazó al conservador Mariano Rajoy.



El gobierno de Rajoy (Partido Popular, derecha) se caracterizó por una gestión que afectó a los inmigrantes sin papeles, consideró Jairo Velásquez, cofundador de la asociación Comunidad Hondureña en Madrid (CHM).



Así que esperan que la tónica y el discurso cambien con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al frente del gobierno sabiendo que en la bolsa hay unas iniciativas pendientes, una de esas impulsada por el mismo partido antes que saliera del poder José Luis Rodríguez Zapatero en el 2011.



Acceso a la salud

Uno de los primeros puntos de lucha es la reintegración de los indocumentados al sistema de salud. El Partido Popular aprobó el Real Decreto 16/2012, el cual excluye a los extranjeros sin tarjeta de residencia de los servicios sanitarios regulares. La medida limita la atención a solo casos de urgencias, enfermedades contagiosas, menores y embarazadas.



Antes del decreto, los extranjeros sin documentos recibían una tarjeta sanitaria, pero ahora tienen que pagar por la prestación del servicio, aunque sea en el sector público. "La salud es un derecho humano", explicó Velásquez.

Cofundador Comunidad Hondureña en Madrid, Jairo Velásquez.





Derecho al paro

El gobierno socialista de Zapatero aprobó en diciembre de 2011 una medida para incorporar progresivamente a las empleadas del servicio doméstico en el régimen de derecho laboral en España, es decir, acceso a jubilación, prestaciones laborales y paro -un pago mensual que reciben las personas al quedar desempleadas-.



Lo único que salió adelante fue la incorporación a la Seguridad Social, pero cotizan por debajo de la cuota general. Para el 2019 tendrían que cotizar como cualquier trabajador. Sin embargo, el gobierno del PP aplazó en mayo de este año la entrada de este beneficio para 2024, pese a la insistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Es una de las luchas más importantes", valoró el activista, ya que siete de cada diez hondureños en España son mujeres, la mayoría empleadas en tareas domésticas, cuidado de ancianos y asistencia en cocina.



En estos dos puntos el PSOE es considerado aliado. Además, Velásquez aseguró que tienen el apoyo de Unidos Podemos (coalición de partidos de izquierda en el Parlamento), un grupo que también se sumó a la moción de censura para sacar al PP.

Trámite para la residencia

Otro punto a presionar es por flexibilizar el trámite a la residencia. Los grupos promigrantes quieren que se reduzcan los tres años de permanencia que pide el gobierno y que no sea obligatorio presentar una constancia de trabajo. "Muchos no tienen trabajo y no pueden presentar ese papel", reclamó.



Discurso

Los colectivos desean que desaparezca el discurso contra la migración que hay detrás de los grupos de derecha. Hace diez años se denunció el desarrollo de redadas contra indocumentados por motivos raciales, pero se atribuyó a una política que inició el PSOE y siguió el PP.



"Decían que los migrantes les quitamos trabajo, pero es que los migrantes toman los trabajos que los españoles no hacen".



La estrategia es organizarse con otras asociaciones que velan por los derechos migratorios para acercarse a los grupos en el gobierno.



Conflicto catalán

Cataluña es la región donde más viven hondureños. Por eso no es extraño que se pida una solución a la incertidumbre provocada por el conflicto catalán y el proceso independentista. Aunque los socialistas reunieron votos de los partidos separatistas y nacionalistas para sacar a Rajoy, no hay certeza que logren pactos para otros temas.



Acercamiento a Honduras

Sergio Galindo, quien tiene tres años de vivir en Barcelona, dice que lo urgente es conocer el plan de gobierno de Pedro Sánchez y que se fortalezcan las relaciones diplomáticas con Honduras, para lograr acuerdos en beneficio de la población hondureña radicada en España.

Sergio Galindo, hondureño migrante en España.

