Fany Barber, una hondureña que triunfa en Estados Unidos en un mundo reservado para hombres

Sabdy Flores

Houston, Texas, Estados Unidos

"¿Por qué no hay tantas mujeres barberas?", Esa fue la pregunta que bastó para que la hondureña Fany Yakelin Valle Lanza, -quien cuenta aproximadamente con 25 mil seguidores en su cuenta de Instagram donde se le conoce como Fany Barber-sintiera el deseo de profundizar en el mundo de las barberías.



La abnegada profesional es barbera en Houston, sitio en donde ha logrado hacerse de su propia barbería llamada 'Who's Next Barber Shop', (Barbería "Quién es el que sigue", en una traducción libre).

En entrevista con EL HERALDO, la chica de 27 años de edad, dejó fluir su pasión por este oficio y a su vez explicó lo que significa ser mujer en un universo que se creía, reservado para hombres.



"Me considero una persona luchadora que me gusta demostrarle a los hombres que las mujeres podemos", esas fueron las primeras palabras que Valle ofreció a EL HERALDO para autodefinirse.

La femina, quien tiene tres años y medio de vivir en Estados Unidos ha laborado en dos barberías, oficio que siempre le gustó y llamó su atención estando en el territorio nacional, pero 'tristemente' aquí no lo pudo realizar, "porque en Honduras lamentablemente te cierran las puertas", confesó.

Como todo catracho lleno de valor, Fany relató también su travesía rumbo a Estados Unidos y su odisea en la frontera, luego de que un "coyote" abandonara al grupo en el que ella iba.

"Es un mundo que solo en las historias de Pablo Escobar había visto", comparó con profunda tristeza mientras se sumaban a su historia quizá las dos horas más largas que ha tenido que pasar en su vida, pues la sexy barbera dijo que ese fue el tiempo que tuvo que caminar para luego entregarse a migración y que por "bendición de Dios" la dejaron libre con un permiso que le ayudará a obtener su residencia para poder regresar a Honduras sin ningún problema.



Y para los que no la conozcan todavía, Fany es una atractiva mujer que con tan solo conversar con ella transmite mucho entusiasmo, sobre todo si se trata de contar qué fue lo que la impulsó a convertirse en una 'gran barbera', talento que según ella tenía escondido.





La catracha ha mencionado que su único reto es crecer y ser mejor cada día.







La perspicaz joven, relató que cuando estaba estudiando en el Instituto Alfonso Guillén Zelaya de Tegucigalpa, salía del colegio y siempre entraba en una barbería a preguntar qué costaba el corte de cabello solamente por curiosidad.

"Sentía que era algo que yo quería hacer, pero lo veía como un sueño y realmente nunca me imaginé tener que emigrar de mi país para venir a poner en práctica o venir a trabajar en lo que yo siempre quise hacer".



De igual manera, añadió que "este es un oficio que me hizo entender que la vida fuera del país es muy dura y que la única forma de salir adelante es trabajar fuertemente pero con algo que te apasiona", recordó la famosa barbera.



Asimismo, nos confesó que cree que su alto número de seguidores en Instagram se debe a que cuando la gente ve a una mujer atractiva cortando cabello de hombre y de paso hacer un excelente trabajo, sea admirable debido a que todavía existen personas que creen que hay ciertos límites para las mujeres.



Cuando arribó a Houston, Valle visitó una barbería y le preguntó al dueño cómo podía comenzar, "yo, ya tenía una idea porque en mi casa en Honduras yo tenía una máquina y me ponía yo sola a cortarle el pelo a mi papá y a mis sobrinos", así que tal parece que esa fue la barbería o la puerta que se le abrió para ayudarle a tomar una experiencia completa en su vida y lograr hacerse de su propio negocio.



Un sueño realizado

Fany Barber mencionó que siempre se veía como una barbera profesional en donde iba a decir "aquí también podemos salir adelante las mujeres”.



¿Qué significa ser barbera en un mundo de hombres?

Ser mujer en un mundo de hombres para mí significa respeto, atracción -porque ante ellos eres el centro de atención- y admiración, no sé, son tantas cosas.



¿Cómo reacciona la clientela masculina que no le conoce, cuando descubre que es una mujer la que le realizará el servicio?

Mira, hay dos tipos de hombres, el primero es el que se sienta contigo por curiosidad y porque quieren saber de ti - si estás casada, soltera, esto y aquello- pero cuando te observan mejor, se dan cuenta de que tú eres profesional y que haces un buen trabajo y que no necesitas coquetear. Y el segundo, es aquel hombre que se sienta contigo porque ve tu trabajo, le gusta y lo admira.



¿Cuáles son las tendencias actuales en el hombre a cuanto belleza y cuidado se refiere?

Realmente el hombre ahora busca verse moderno, limpio, cuidado y realmente con lo que yo más trabajo es con cortes de cabello moderno y con facial.



¿En qué consiste un buen afeitado?

A parte de que necesita de una buena barbera jajajaja, necesita higiene, hidratar muy bien la piel y… amabilidad, no sé si forma parte del combo.



¿Cómo un hombre debe cuidarse la barba?

Es importante que visiten a un barbero y que él les diga lo que les puede quedar bien. Es importante que se retoquen la barba una vez a la semana mínimo, y que sean limpios porque la barba también agarra caspa. Así como lavas tu cabello también debes lavar la barba.



¿Qué piden las personas que van a su barbería?

Por lo general siempre vienen por su corte de pelo y cuando quieren relajarse piden facial, pero yo trabajo más con cortes de pelo, barba y cejas.

Respecto a las cejas, ¿Qué tan valientes son los hombres al momento de sacarse las cejas?

Pues con las cejas, como es con la navaja, les gusta más porque no sienten ningún dolor.

¿Qué piensa usted sobre sacarle las cejas a los hombres?

Jajajaja en lo personal, considero que si es por limpieza, está bien, pero si abusan dándole forma perfecta, ya no es masculino y el hombre debe mantener su hombría física siempre. Además los hombres de ceja gruesa son los más guapos jajajaja.

¿Qué se siente ser de las pocas mujeres barberas?

Yo me siento orgullosa y exitosa… es que, con esa pregunta tengo tanto que decirte porque realmente sí me siento orgullosa de mi trabajo, de hacerlo bien y ver que a los demás les gusta y sobre todo saber que el cliente regresa.



¿Cuál cree que es la razón por las que existan pocas mujeres barberas?

Pienso que es miedo a la falta de respeto de los hombres.



¿Se tiene más ventaja porque a los hombres les gusta ser atendidos por una mano femenina?

No, no porque muchas veces hay una gran parte de hombres que piensan que por que tú eres mujer no harás un buen trabajo y realmente te cuesta ganarte tu clientela porque es como demostrale a todos que tú sí puedes y es muy difícil llegar a ese punto porque yo recibí muchos “no” al principio.



¿Qué es una barba?

Es algo sexy de los hombres jajajajajajajaja y que requiere limpieza y cuidado.



¿Prefiere hombres barbudos o afeitados?

No, con barba jajajajajajaja.



Entonces, ¿Cuál es su tipo de barba preferida?

Oscura y con un número bajo como nivel dos.



¿Siente que el talento hondureño es más valorado en el extranjero?

Fíjate que sí, porque siempre que se sientan los clientes me dicen que los barberos hondureños trabajan muy bien.



Actualmente, Fany quien sueña con cortarle el cabello a los jugadores de la Selección Nacional de Honduras, que este 2 de junio jugará un amistoso en Houston ante El Salvador.

Además ha recibido una invitación para asistir a una exposición de barberos en Atlanta el 12 de agosto del presente año, en donde será la única mujer y estará impartiendo una clase a personas que quieren comenzar en el mundo de la barbería.



De igual manera, la talentosa catracha aprovechó la entrevista con EL HERALDO para decirle a todas las personas que luchen por sus sueños, debido a que hay mucha gente con talentos ocultos y con miedo a exponerlos.