Tepesianos de Honduras buscan opciones para seguir viviendo en Estados Unidos

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los hondureños que están amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) comienzan a buscar opciones para quedarse en Estados Unidos.

A pesar de que el viernes se anunció que el gobierno estadounidense canceló el programa y los compatriotas viven en una gran zozobra e incertidumbre, no se darán por vencidos.

Un total de 44,070 catrachos tienen un espacio de 18 meses para regular su situación migratoria o regresar a su país de origen.

Sin embargo, un fuerte número de “tepesianos” no optarán por la vía del retorno a Honduras.

La noticia de la cancelación del TPS fue anunciada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristjen M. Nielsen.

Alternativas

Una de las opciones que tienen para poder quedarse es que sus hijos mayores de 21 años puedan solicitar la residencia familiar para sus padres. Asimismo, está la opción de que contraigan matrimonio con un ciudadano o residente y así regulan su situación.

Sin embargo, esta opción es delicada, ya que las autoridades de Estados Unidos investigan que no se trate de un matrimonio por conveniencia o condicional, ya que de ser así pueden enfrentar cargos penales por fraude. Otra posibilidad que manejan es solicitar un asilo político en caso de que su vida corra peligro por regresar al país.

Los líderes de las comunidades de hondureños de los diferentes estados también buscarán opciones para los compatriotas.

También existe la posibilidad de que sus empleadores hagan una petición laboral y luego puedan optar por su residencia. “Tenemos hasta enero de 2020, significa que estamos victoriosos para buscar opciones de qué manera se legalizan a todos”, expresó Francisco Portillo, líder de la organización hondureña Francisco Morazán de Miami, Florida.

Trabajo conjunto

Agregó que estaban esperando que se diera ese escenario y ya están trabajando en Washington DC para buscar una alternativa favorable para los “tepesianos”.

“Estamos buscando un proyecto de ley para que todos los ‘tepesianos’ de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, Haití y otros países que gozaban de ese beneficio y también se lo cancelaron, para que se legalice a cada uno de los ‘tepesianos’”, dijo Portillo.

Añadió que en los próximos días buscarán a 434 congresistas y 100 senadores para entregarles una carta de solicitud de legalización del estatus de los centroamericanos.

Los hondureños que necesiten asesoría se pueden comunicar al número de la organización: 305 643 5840.

“Estamos tristes con la noticia ya que no la esperábamos porque Honduras tiene una relación bilateral con Estados Unidos”, expresó Rommel Salgado, líder de la comunidad de hondureños en Massachusetts. Indicó que los líderes comunitarios seguirán apoyando a los hondureños para que busquen alternativas.

“La mayoría de ‘tepesianos’ no se van a ir a Honduras, se van a mudar para otro lugar o van a dejar que las autoridades de migración los arresten y los deporten, pero por su cuenta no lo van a hacer”, afirmó.

Destinos

Salgado manifestó que los hondureños buscarán viajar, cruzar la frontera hacia Canadá. Otra opción que analizan es viajar a México ante la persecución de las autoridades. Advirtió que las ciudades santuario, que eran protección para los emigrantes, ya no son respetadas por el departamento de Seguridad del gobierno estadounidense. “Hay que prepararse, a seguir luchando, la batalla se ha perdido, pero no la guerra”, comentó el líder hondureño.

Respaldo

Ante el anuncio de la cancelación del TPS, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, afirmó que esperan a los compatriotas con los brazos abiertos.

“No están solos, Honduras los espera con los brazos abiertos y estaremos apoyándoles para lograr una reinserción digna a su país”, detalló el mandatario.

Agregó que en los 18 meses que tienen los hondureños para seguir en EE UU se luchará y se realizará todos los esfuerzos necesarios para lograr la regulación permanente de los “tepesianos”.

La situación se dio a conocer de manera oficial a través de una conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.

Tristeza

Para Orlando López, hondureño de 55 años que reside desde hace 19 años en Estados Unidos, este es un duro golpe.

“Estamos preocupados porque tenemos una vida hecha aquí y el problema es que yo nunca me he casado ni he buscado los medios de buscar una residencia”, dijo a EL HERALDO el hondureño afectado que está bajo el Estatus de Protección Temporal.

Orlando tiene una compañía de transporte de carga y se mueve por varios estados del país norteamericano. Él expresó que se deprime al pensar en la opción de regresar al país, ya que a su edad no le darán la oportunidad de tener un empleo.

El catracho, que reside en Miami, Florida, tiene siete hijos, que con su esfuerzo ha logrado sacar adelante en sus estudios, sin embargo no ha podido estar con ellos ni verlos crecer.

Víctor López, de 45 años, es hermano de Orlando y sufrió un derrame cerebral al saber la noticia de la cancelación del TPS. El miedo y la angustia se ha apoderado de ellos, no tienen ánimo de salir a trabajar. Orlando contó que así como ellos, muchos compatriotas tienen miedo de salir a las calles hasta para ir al trabajo.

El motivo de la cancelación del TPS se debe a que DHS considera que la situación en Honduras ha mejorado en relación a 1999, cuando ocurrió el huracán Mitch.