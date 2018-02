Hondureño entre los mejores estudiantes de universidad en Carolina del Sur, Estados Unidos

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

¡En Honduras hay talento, solo hay que explotarlo!, es un frase que repiten a diario los catrachos.

Pero no hay nada mejor que esta frase se ponga en alto a nivel mundial, en especial cuando compatriotas sobresalen por su creatividad, investigaciones, estudios u otras virtudes.

Marcos Javier Martínez es un connacional que destaca en Clemson University en Carolina del Sur, Estados Unidos, pues desde que comenzó a estudiar la maestría en el 2015 ha recibido cinco premios y oportunidades de estudio.

Martínez contó a Ruta5 que uno de los premios obtenidos fue Dissertation completion Grant 2018, que es otorgada sólo a unos 35 alumnos de la Universidad que están por graduarse.

“Es una competencia dura, porque no todos los estudiantes participantes son escogidos… Yo fui el único del departamento de Ingeniería Civil”, detalló.

Martínez estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, posteriormente consiguió una beca para su maestría, que actualmente está a punto de culminar.

El joven hondureño también recibió la Beca Kimley-Horn and Associates Graduate Fellowship 2017 y el premio “Russell Brown Fellowship 2015, otorgadas por la universidad de Clemson.

En ese mismo año recibió el el premio James L. Noland de The Masonry Society.

En el 2016, fue elegido para el Programa de Becas “Paul y Helen Lenchuk Engineering Student Scholarship Program” de la National Concrete Masonry Association.

Lea también: "Entre la policía y la delincuencia nos quitan lo que traemos", el relato de tres inmigrantes hondureños

“Lo primero que hice fue aplicar a la Universidad. Y una vez aceptado, conseguí una profesora con fondos (dinero) para desarrollar una determinada investigación. Ella me dijo que iba a ponerme a prueba un semestre, y a las tres semanas me pidió que me quedara trabajando. Al final, mis gastos son cubiertos por el trabajo que realizo en la investigación con los fondos que mi avizor maneja”, relató el catracho.

Martínez también realiza una investigación para poder culminar su maestría.

Para lograr cada uno de sus premios el compatriota ha tenido que realizar mucho esfuerzo, e incluso trabajar y estudiar horas extras para no dejar de lado sus prioridades.

“El nivel de exigencia (en Clemson University) es bastante elevado, al igual que los estándares. He aprendido infinidad de cosas en mi campo de la ingeniería estructural, que en Honduras no pueden ser implementadas por falta de recursos, y pues claro, el conocimiento” mencionó.

Cuando estuvo en Honduras el apasionado catracho tuvo la oportunidad de trabajar en el diseño del edificio de Torre Lara 2; CEUTEC en el Prado y Torre Luna.

Ahora espera culminar sus estudias para comenzar implementar sus conocimientos, ya sea en Estados Unidos u Honduras.