Bombero sobreviviente: “Sanar las heridas del corazón va a ser lo más tardío”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Desperté y lo primero que pensé fue en mis compañeros, yo quería saber de ellos”, relató con la voz entrecortada el bombero hondureño, Ever Velásquez, único sobreviviente del voraz incendio en el sector de La Montañita.



El joven se recupera en la ciudad de México de las quemaduras sufridas en el 75 por ciento de su cuerpo y desde ahí confió su primera entrevista a EL HERALDO. “A mis compañeros deben recordarlos como héroes”, exclamó.

A continuación su ejemplo de lucha y amor por recuperarse.



Han pasado varios meses desde que llegó a México ¿Cómo avanza su proceso de recuperación y reinserción?

Ha sido muy duro, y a la vez positivo, me ha dejado una enseñanza de vida, para la cantidad de quemaduras que sufrió mi cuerpo ha sido una evolución muy grande, gracias a Dios ya no tengo ninguna herida abierta, mi cuerpo reaccionó muy bien con los injertos, me siento casi al 100%, estoy en rehabilitación, recuperación de fuerzas, movimientos de reacción, ahora podré realizar todas las actividades que ejecutaba como bombero.



Usted llegó a México abordo de un avión de la Marina ¿Tiene algún recuerdo de eso?

No, estaba inconsciente, no se cuantos días estuve inconsciente, cuando desperté estaba en una camilla, se que recibí atención separada con mis compañeros por la cuestión de las bacterias, por eso no podíamos estar juntos.



Y ese momento cuando abrió los ojos ¿Que pasó por su mente, recuerda algo?

Desperté y lo primero que pensé fue en mis compañeros, yo quería saber de ellos, quería saber como estaban.



¿Momentos difíciles?

Sí, cuando me enteré de la muerte de mis compañeros fue el momento más duro que pude haber vivido, prácticamente llega un momento en el que pasamos más tiempo en el trabajo conviviendo que con la familia, el cariño que siento por ellos es muy grande y mucho más cuando estuve con ellos en los últimos momentos, su muerte ha sido muy difícil, saber que no están es demasiado doloroso, fue una noticia muy dura no puedo explicar lo que sentí.

124 días han pasado desde

que Ever Velásquez

sufrió quemaduras en su

cuerpo en La Montañita.



¿Ese día en La Montañita? Dios estuvo conmigo, me niego hablar de lo que pasó, siento que debo enfocarme en la recuperación, no estoy listo aún para hablar, es muy duro, Dios tuvo misericordia en mi vida y es algo que no tiene precio, quizás mas adelante si, está muy reciente.



¿Es un proceso dificil?

Sanar las heridas del corazón va ser más tardío, se que al regresar al país los recuerdos volverán, será algo que iré superando de a poco, pero a la vez me motiva a luchar, quiero que sepan que también anhelo regresar a Honduras, incorporarme y estar con gente querida, mis compañeros me han dicho que están ansiosos por mi regreso.



¿Desea volver a portar el uniforme de bombero?

Yo es lo que más deseo, volver a reintegrarme a mis labores en el cuerpo de bomberos, volver a mi vida normal, entiendo que esto fue algo que tenía que suceder en mi vida.



¿A tenido la oportunidad de hacer amistades, como han sido los doctores?

Los doctores han sido muy excelentes, he hecho muy buenas amistades, incluso de ahí del hospital me lograron llevar a un entrenamiento del Cruz Azul, los jugadores tuvieron un lindo gesto al permitirme convivir un desayuno con ellos, y me permitieron ir a verlos jugar en el Estadio Azteca anímicamente me he sentido bien, la atención aquí en México ha sido excelente, siempre han estado pendiente de todo lo que necesito, no me descuidan, mis citas, evaluaciones, me siento muy agradecido con el pueblo mexicano por las atenciones que me han dado y que el expresidente Enrique Peña Nieto nos ha brindado.



En Honduras han estado muy pendiente de usted, ¿Mensaje a sus paisanos?

Me siento muy agradecido con todo mi pueblo hondureño, por el apoyo, los vi como se unieron, quisiera decirles que todo aquel que porta el uniforme del heróico cuerpo de bomberos de Honduras, son héroes porque con amor arriesgan su vida en las diferentes emergencias que atienden



¿Como le gustaría que recordaran a sus compañeros, que no sobrevivieron?

Deben recordarlos como héroes, como esas personas alegres que siempre fueron, dedicadas a su labor, familia, ejemplo para nosotros, ellos seguirán viviendo en nuestros corazones y se que es un dolor muy fuerte y espero que Dios les brinde la fortaleza a su familia para afrontarlos de la mejor manera.



¿Ya hay fecha para su regreso?

Pues no dan fecha de cuando pueda regresar a Honduras, pero hablan de noviembre o diciembre, dicen que necesitan ver como terminan de reaccionar los injertos.



Su lucha por vivir es admirable ¿La compartirá con otros?

Si, la verdad pienso transmitir la experiencia con otras personas, pienso visitar los hospitales de Honduras y poder brindarle apoyo a las personas que estén pasando por una situación crítica, les diré que no desmayen, pongan toda su fuerza y fe en Dios, él siempre lo ayuda a uno, las cosas pasan por algún motivo y uno debe encontrarlo y salir adelante.



¿Dios ha mostrado amor por usted?

Si, Dios ha estado conmigo y hasta el día de hoy me acompaña y es algo maravilloso.



¿Su familia ha estado en México?

Siempre voy a agradecer a mi madre, ella ha estado conmigo, el cariño de mi familia y las oraciones de mi pueblo, me han dado la oportunidad de levantarme, la verdad si he pasado momentos críticos, pero a la vez miro el lado positivo con la oportunidad de vida que Dios me ha regalado.



¿El presidente Hernández lo llamó y su comandante lo visitará en los próximos días?

Es muy bueno saber que tengo el respaldo del presidente, y la visita de mis superiores me demuestra su apoyo, estoy muy agradecido.