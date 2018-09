Verónica Castro no participaría en segunda temporada de la serie "La Casa de las Flores"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Muchos son los cuestionamientos sobre si habrá o no una segunda temporada de la éxitosa serie "La Casa de las Flores".



Ante esto, el director Manolo Caro ha mencionado que todo dependerá de la decisión que Netflix tome al respecto, sin embargo, confirmó que de darse la oportunidad, Virginia de la Mora, el personaje interpretado por Verónica Castro, no tendrá participación.



Por otra parte, la actriz mexicana argumentó en reiteradas ocasiones que no lo hará, por estar cansada.



VEA: Nicki Minaj sufre penoso momento durante un concierto



No obstante, Manolo aseguró que el compromiso con la artista había terminado con la primera entrega de la serie, por lo que de renovarse el contrato con Netflix, no aparecerá la matriarca de la familia de la Mora.



“Verónica Castro es una persona que adoro, pero el compromiso de contar la historia de su personaje, Virginia de la Mora, tenía un arco establecido de principio a fin”, explicó Caro en una entrevista.



En este sentido, la historia de la florería seguirá otro relato alejada de Virginia de la Mora. “Si regresamos con una segunda temporada la historia estaría enfocada en los hijos y en los hermanos, personajes que aún tienen más que contar; pero es un hecho, Verónica Castro no regresaría a la serie”, comentó el creador.